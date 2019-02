Alitalia va verso Delta-Easyjet Anche lo Stato sarà azionista

Tesoro entra in 'Nuova Alitalia ' - FS vira verso Delta e Easyjet : Oggi il governo italiano ha infatti accettato di partecipare alla costituzione della 'Nuova Alitalia' tramite il ministero dell'Economia. Il Tesoro entrerà dunque nel capitale. La decisione è stata ...

Le ritorsioni tra Roma e Parigi : Air France verso lo stop a trattativa per Alitalia e no ai migranti Sea Watch. Salvini : 'Ridateci i 15 ... : L'Eliseo, dopo il richiamo dell'ambasciatore a Roma , fa dietrofront sull'accoglienza dei senegalesi sbarcati a Catania la settimana scorsa. La ministra Loiseau: 'La ricreazione è finita'. Di Maio: '...

Trasporto aereo - Paleari - Alitalia - : "Infrastrutture verso congestionamento - accelerare investimenti" : Il rapporto ICCSAI presentato oggi al Terminal dell'Aeroporto di Milano Bergamo mette in luce un a continua crescita del movimento passeggeri, ma restano cruciali gli investimenti in infrastrutture . ...

Alitalia - verso nuova proroga prestito : 18.51 Il governo lavora ad una nuova proroga del termine per il rimborso del prestito ponte per Alitalia, attualmente fissato al 15 dicembre. Secondo quanto si apprende da fonti qualificate, la proroga potrebbe essere di altri sei mesi e il provvedimento sarà mercoledì in Consiglio dei Ministri. Intanto i sindacati si preparano alla mobilitazione dei lavoratori della compagnia aerea.La data sarà decisa a breve,sempre a quanto si ...