: Alitalia. Landini:urge piano prima 31/3 - NotizieIN : Alitalia. Landini:urge piano prima 31/3 - RepubblicaTv : Alitalia, Landini (Cgil): 'Scadenza del 31 marzo è troppo lontana. Non escludiamo mobilitazioni' - Urano_F : RT @fleinaudi: #Alitalia #landini Non potevamo lasciarci sfuggire la sintesi perfetta dell’opposto del nostro pensiero. -

Oggi non ci è stato presentato alcunindustriale,che per essere credibile non deve prevedere né esuberi, né idee di riduzione di salario e diritti. Su occupazione e salario non ci possono essere da pagare altri prezzi,i lavoratori dihanno già dato".Così il leader della CgiL, Maurizio. Al Mise, l'incontro su, doveha ribadito che "bisogna accelerare i tempi".La data indicata al tavolo del 31 marzo come termine per la presentazione delindustriale:"E' un tempo troppo lungo".(Di giovedì 14 febbraio 2019)