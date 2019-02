Alitalia | incontro Di Maio-sindacati | Stato anche oltre il 15% della newco

Alitalia - giovedì atteso l’incontro al Mise. “Delta-Easyjet in trattativa avanzata per entrare nella newco” : I numeri degli esperti parlano di una perdita di oltre 2 milioni al giorno in questo trimestre hanno innescato la corsa contro il tempo. E’ una situazione complicata quella che vive Alitalia, appesa al progetto su cui sta lavorando da mesi Fs, in cerca del giusto partner internazionale. E’ questo uno dei principali nodi che i sindacati vorrebbero sciogliere nell’incontro al Ministero dello Sviluppo economico convocato per giovedì dal ministro ...