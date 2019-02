Alitalia | Di Maio | entro 31 marzo piano industriale Fs

Capitale pubblico anche oltre il 50% nella nuova Alitalia - Di Maio - : Roma, 14 feb., askanews, - nella nuova Alitalia il Capitale pubblico potrebbe superare il 50%. Nel corso di un incontro con i sindacati sulla compagnia aerea, il vicepremier Luigi Di Maio ha detto che ...

Alitalia - Di Maio : “Tesoro e Fs potranno superare il 50%. Intervento pubblico a tutela dei livelli occupazionali” : Il ministero dell’Economia e le Fs potrebbero superare il 50% del capitale della nuova Alitalia di cui Delta e Easyjet saranno soci industriali. Lo ha detto ai sindacati il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio ai sindacati. L’Intervento pubblico, ha detto il leader M5s incontrando i sindacati al Mise, “non esclude” la partecipazione di altre società pubbliche e private ed è “a tutela di interessi ...

Alitalia - vertice Conte-Di Maio-Tria : ok alla partecipazione del Mef : Il governo si è detto pronto a partecipare alla costituzione della "Nuova Alitalia" tramite il ministero dell'Economia. La decisione è stata presa durante un vertice a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte e i ministri Luigi Di Maio e Giovanni Tria. Il tutto però "a condizione della sostenibilità del ...