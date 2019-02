Al Bano contro il brano di Mahmood | ' Il rap sta uccidendo la melodia italiana'

Don Backy contro Al Bano : "Non era nel Clan Celentano" : Don Backy contro Al Bano: "Ci mostri le foto di quando era nel Clan Celentano". La "frecciatina" arriva in diretta su Rai1 dove il famoso cantante , autore di successi intramontabili come "Pregherò" e ...

LiBano - incontro Conte-Hariri a Beirut : Al centro i temi della collaborazione politica ed economica. Conte ha colloqui anche con il presidente libanese, Aoun, e con il presidente del Parlamento, Berri. Successivamente, il premier visita la ...

LiBano - incontro Conte-Hariri a Beirut : 9.30 In corso a Beirut l'incontro tra il premier, Conte, e l'omologo libanese, Hariri. Lo riferisce la presidenza del consiglio dei ministri libanese su Twitter. Al centro i temi della collaborazione politica ed economica. Conte ha colloqui anche con il presidente libanese, Aoun, e con il presidente del Parlamento, Berri. Successivamente, il premier visita la base di Millevoi di Shama per incontrare i vertici Unifil e della missione sui temi ...

Adrian cambia data : niente scontro con Il Commissario MontalBano : Adrian cambia data ed evita lo scontro con i nuovi episodi del Commissario Montalbano: i dettagli del ‘trasloco’ Adrian, nelle prossime settimane, subirà uno spostamento nel palinsesto Mediaset di Canale 5. La discussa serie televisiva di Adriano Celentano, infatti, non andrà in onda lunedì 11 e lunedì 18 febbraio, bensì martedì 12 e martedì 19 febbraio. Il […] L'articolo Adrian cambia data: niente scontro con Il Commissario ...

MontalBano contro Matteo Salvini - la puntata pro-immigrati che scatena il caos in Rai : Come gode la Repubblica . Il quotidiano diretto da Mario Calabresi anticipa che lunedì 11 febbraio , il primo lunedì dopo la settimana di bagordi del Festival di Sanremo , andrà in onda in prima ...

‘Gli zingari ruBano’ - a forza di ripeterlo pestare o sparare contro i rom è diventato normale : Buon anno nuovo? No. C’è stato qualcuno che la sera dell’ultimo dell’anno non ha ascoltato né le parole del Presidente della Repubblica, né quelle del Papa che invitavano a smetterla con gli atti di odio che hanno segnato pesantemente l’anno appena trascorso con la violenza, l’intolleranza e il rancore diffusi. Così, per iniziare il nuovo anno all’insegna della cattiveria e dell’odio, 49 immigrati hanno fatto il Capodanno in mezzo al mare ...

Marco Carta contro Al Bano Carrisi : 'Non mi lasciava cantare con quel vocione che ha' : Marco Carta ospite nel salotto di Vieni da Me condotto da Caterina Balivo si è sottoposto al gioco dei cassetti. Attraverso l'apertura dei cassetti, gli ospiti ripercorrono alcune fasi salienti che hanno caratterizzato la loro vita. Il cantante sardo durante l'intervista ha lanciato una frecciatina ad Al Bano Carrisi. Fresco del successo al Festival di Sanremo con il brano 'La forza mia', Marco Carta nel 2009 fu invitato nel programma ''Una voce ...