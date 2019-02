‘Aids | in arrivo un vaccino italiano’ Peccato che non sia vero

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 febbraio 2019) Ancora una volta, come ormai avviene da anni, ieri alcuni importanti siti d’informazione hanno annunciato unitaliano contro l’Aids efficace al 90%. Grande sorpresa generale, incredulità nel mondo scientifico, entusiasmo tra migliaia di persone sieropositive e i/le loro partner. Nel giro di un paio di ore i titoli cambiano, forse per l’intervento da parte di qualche autorevole ricercatore sui direttori dei giornali online, forse perché qualche giornalista si è reso conto di averla sparata grossa. Non c’è all’orizzonte alcunper l’Aids, purtroppo, né tantomeno alcunitaliano contro l’Aids.Ma stamattina il Corriere torna a parlare nel titolo di: “Aids, ilitaliano e il futuro senza farmaci”. “Aids, ile made in Italy” titola l’Avvenire. “Il gol finale per sconfiggere l’Hiv” titola la Stampa. Sulla ...