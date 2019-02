Afghanistan | gli americani se ne vanno | Pilatus rimane

Afghanistan - la madre del soldato italiano morto attacca il M5s : "Ritiro delle truppe? Umiliate mio figlio" : "Come ogni mattina vado a trovare la tomba di mio figlio e, accendendo la radio, ascolto al telegiornale: Nell'arco dell'anno saranno ritirati i militari italiani dalla missione in Afghanistan. Mi trovo proprio davanti a un corpo senza vita". Inizia così la lettera di Anna Rita Lo Mastro, mamma di D

Ritiro truppe dall'Afghanistan - governo spaccato : gli Esteri all'attacco della Difesa : "Il punto non è tornare a casa ritirandosi da un fronte che per gli interessi geopolitici dell'Italia da tempo non è più centrale. Questa decisione in sé non è sbagliata. Ma può rivelarsi catastrofica se viene condotta in modo improvvisato, senza un reale coordinamento con gli alleati. Così si finisce per distruggere la reputazione che i nostri militari hanno conquistato sul campo pagando anche un ...

Gli Stati Uniti e i talebani hanno raggiunto un accordo di massima per la pace in Afghanistan : Gli Stati Uniti e i talebani hanno raggiunto un accordo di massima per mettere fine alla guerra in Afghanistan, iniziata 17 anni fa. L’accordo è stato raggiunto in linea di massima, quindi non è ancora ufficiale, e prevede che in una

Afghanistan - rinviate al 20 luglio le elezioni presidenziali : Le elezioni presidenziali afgane, previste per il prossimo 20 aprile, sono state rinviate al 20 luglio. Lo ha annunciato oggi il presidente della Commissione elettorale, Abdul Badi, precisando che le elezioni provinciali e locali, così come quelle legislative nella provincia di Ghazni, si terranno nello stesso giorno.

Esperto : i cechi combatteranno in Afghanistan per l'onore degli americani - : Il ministro della difesa ceco, Lubomir Metnar, ritiene che l'esercito ceco in futuro potrebbe dirigere alcune missioni militari della NATO. Tuttavia, ad ottobre, Praga si era detta contraria alla ...

Siria - un nuovo Iraq con 30mila jihadisti Afghanistan - un’alleanza Taliban-Al Qaeda Ecco cosa si rischia con il ritiro degli Usa : ritiro delle truppe dalla Siria, dove si stima che lo Stato Islamico conti ancora su 30mila combattenti, e di 7mila militari dall’Afghanistan, dove i Taliban controllano ampie zone dal Paese e Isis è riuscito ad affondare le proprie radici e compiere periodicamente attacchi terroristici. Due decisioni che il presidente Donald Trump ha annunciato in meno di 48 ore rispettando le promesse elettorali e che sono destinate ad avere conseguenze ...