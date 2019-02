A Palazzo Chigi il direttore dell' Agenzia spaziale europea

Spazio : il direttore generale ESA ospite a Palazzo Chigi : Si è svolto oggi a Palazzo Chigi, un incontro tra il direttore generale dell’Agenzia Spaziale Europea, Johann-Dietrich Wörner, e l’ammiraglio di squadra Carlo Massagli, Consigliere Militare del Presidente del Consiglio dei Ministri e Segretario del Comitato interministeriale per le politiche relative allo Spazio e all’aeroSpazio. Il prof. Wörner è stato anche ricevuto dal Sottosegretario Giancarlo Giorgetti al quale è stata affidata, tra le ...

Palazzo Chigi vacilla per la bomba Tav ma Di Maio sparisce : Nel mondo pentastellato cresce il timore di venire schiacciati dal Carroccio. L'alleato 'scomodo' condiziona pesantemente il governo, spingendo il M5s su posizioni contraddittorie con la sua linea. ...

A Palazzo Chigi vertice senza Di Maio per chiarire i contrasti interni : In primo luogo la tav e la sua analisi costi-benefici arrivata sul tavolo dei vicepremier Salvini e Di Maio, ma cè anche la politica estera con il caso Venezuela e quello legato allo scontro con la ...

Tav - vertice lampo a Palazzo Chigi. Salvini : “Non ho letto dossier”. Di Maio resta al Mise. Esposito (Pd) : “Gigantesca bufala” : vertice lampo a Palazzo Chigi con al centro il dossier sul Tav e il caso Venezuela. Presenti, oltre al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il vicepremier Matteo Salvini, il ministro per i rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano e il sottosegretario Giancarlo Giorgetti. Assente il vicepremier Luigi Di Maio, rimasto al Mise. Secondo fonti qualificate non si è discussa della linea ...

