2 Biglietti e il meet&greet con Emma Marrone a Livorno all’asta per beneficenza

(Di giovedì 14 febbraio 2019)Alcuni fan avranno la possibilità di incontrarein occasione della tournée di prossimo avvio. L'Essere Qui Tour Exit Edition partirà il 25 febbraio dal Palaflorio di Bari per far tappa a Reggio Calabria e ad Eboli.Il 20 febbraio porteràe il 22 ad Ancona, poi a Casalecchio di Reno, Assago (Milano) e Montichiari prima dell'ultima tappa a Roma il 1° marzo, al Palalottomatica.In occasione dell'evento in programma ail 20 febbraio,incontrerà alcuni fan, vincitori di un'asta benefica attiva su Charity Stars solo per poche ore. L'asta scadrà infatti alle ore 16.00 di oggi, giovedì 14 febbraio, e il miglior offerente si aggiudicherà dueper assistere al concerto die due posti per il meet&greet che si terrà in occasione dell'evento.In concerto,presenterà l'album Essere ...