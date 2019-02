Volley | Champions League | Perugia ok a Mosca e primato in tasca

Volley - Champions : Perugia vince a Mosca e va ai quarti : Mosca - I tricolori in carica della Sir Safety Conad Perugia, dopo aver vinto la Final Four di Coppa Italia, approdano matematicamente ai quarti di finale della Champions League grazie al successo ...

Volley : Champions League - Perugia espugna Mosca ed è prima : LA CRONACA DEL MATCH- Formazione tipo per Lorenzo Bernardi al via. Avvio equilibrato con Perugia avanti di uno dopo i punti di Leon ed Atanasijevic, 5-6,. Si gioca punto a punto per gran parte del ...

Volley - Champions League 2019 : Perugia straripante - espugnata Mosca. Block Devils ai quarti di finale! : Perugia vola ai quarti di finale della Champions League 2019 di Volley maschile, i Block Devils hanno sconfitto la Dinamo Mosca per 3-1 (22-25; 25-21; 25-20; 25-23) e hanno conquistato matematicamente il primo posto nella Pool E che vale il pass per la fase a eliminazione diretta della massima competizione continentale. I rossoneri, che domenica sera hanno alzato al cielo la Coppa Italia, hanno sofferto tantissimo di fronte al pubblico dello ...

LIVE Modena-Civitanova Volley - Champions League 2019 in DIRETTA : derby di fuoco che vale la qualificazione : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Modena-Civitanova, match valido per la quinta giornata della Champions League 2019 di volley maschile. Al PalaPanini andrà in scena una partita fondamentale per le sorti del girone, il derby italiano mette in palio una posta elevatissima: Civitanova è già certa del primo posto e della qualificazione ai quarti di finale della massima competizione continentale ma vuole vincere per essere testa di serie ...

LIVE Dinamo Mosca-Perugia Volley - Champions League 2019 in DIRETTA : umbri per mettere in cassaforte la qualificazione : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Dinamo Mosca-Perugia, match valido per la quinta giornata della Champions League 2019 di volley maschile. I Block Devils, dopo aver vinto la Coppa Italia, tornano in campo in Europa per blindare la qualificazione ai quarti di finale della massima competizione continentale: i ragazzi di Lorenzo Bernardi vanno a caccia della vittoria che permetterebbe di conquistare matematicamente il primo posto nella ...

Modena-Civitanova - Champions League Volley oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : oggi mercoledì 13 febbraio si gioca Modena-Civitanova, match valido per la quinta giornata della Champions League 2019 di volley maschile. Al PalaPanini andrà in scena un pirotecnico derby tutto italiano, fondamentale per le sorti della Pool B: la Lube è già certa del primo posto nel girone e della qualificazione ai quarti di finale della massima competizione continentale, i Canarini devono assolutamente vincere per continuare a sperare nel ...

Volley - Champions League 2019. Il derby : Modena appesa a un filo chiede strada a Civitanova già qualificata : Le due “vittime” di Perugia nella final four di Coppa Italia si ritrovano di fronte domani, nella prima di due sfide consecutive (la seconda sabato sera per l’ottava di ritorno in campionato). Al PalaPanini alle 20.30 l’Azimut Leo Shoes Modena chiede strada ad una Lube Civitanova già certa di partecipare alla fase ad eliminazione diretta nella penultima sfida dei gironi di Champions League e sabato si replica a Civitanova ...

Volley : Champions League - Perugia contro la Dinamo - Modena-Civitanova al Pala Panini : ROMA- Smaltita la sbornia della due giorni della Del Monte ® Coppa Italia tornano in campo le tre italiane impegnate nella fase a gironi della Champions League. Trasferta in terra russa per la Sir ...

Volley - Champions League 2019 : scontro diretto per Perugia! Block Devils a Mosca per ipotecare la prima posizione : Fine settimana impegnativo ma ricco di soddisfazioni quello appena chiuso dalla Sir Safety Conad Perugia. La formazione allenata da Lorenzo Bernardi si è aggiudicata per il secondo anno consecutivo la Coppa Italia superando in finale la Cucine Lube Civitanova grazie ad una rimonta straordinaria. Nemmeno il tempo di festeggiare per la squadra umbra, attesa da un’altra importantissima partita nella quinta giornata della fase a gironi della ...

Volley femminile - Champions League 2019 : Novara passeggia sul Minsk - Egonu e compagne vicine ai quarti : passeggiata di salute per Novara che ha letteralmente demolito il malcapitato Minchanka Minsk per 3-0 (25-16; 25-13; 25-19) nel match valido per la quarta giornata della Champions League 2019 di Volley femminile. Le ragazze di coach Massimo Barbolini, reduci dall’apoteosi in Coppa Italia, non hanno avuto alcun problema a regolare la modesta formazione bielorussa in appena 62 minuti di gioco e a rafforzare il primo posto nel girone: ora le ...

Novara-Minsk Volley femminile - Champions League 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Dopo la strepitosa vittoria della Coppa Italia, riprende questa sera il cammino europeo della Igor Gorgonzola Novara. Le ragazze di Massimo Barbolini accoglieranno in casa la formazione bielorussa del Minchanka Minsk per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League 2018-2019 di volley femminile. La partita ha un valore importante per la formazione piemontese che andrà a caccia di un successo per fare un ulteriore passo avanti ...