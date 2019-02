Vito Mannone è migrato negli USA: nuovo portiere del Minnesota United

lanotiziasportiva

(Di mercoledì 13 febbraio 2019) Se nei principali campionati europei il mercato invernale si è chiuso il 31 gennaio, da altre parti del mondo le trattative sono in pieno fermento. È il caso degli Stati Uniti, dove la stagione è scandita per anni solari e la MLS 2019 durerà da marzo a dicembre. Lì al momento ci troviamo in piena sessione di calciomercato, in vista della nuova annata.Succede quindi che ilsia in cerca di undi livello. Si tratta di un club piuttosto giovane. Fondato nel 2010 col nome diStars, già l’anno successivo vince il primo trofeo: la NASL, ossia la seconda lega statunitense. Dal 2017 la società – che ha assunto nel 2013 l’odierna denominazione ed è soprannominata The Loons (“le Gavie”, uccello-simbolo della franchigia) – è iscritta alla MLS. E fra 2 mesi esatti inaugurerà il suostadio: l’Allianz Field, impianto da 19400 posti sito ...