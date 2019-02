Visco | «Investimenti scesi del 30% dal 2007 Adesso risorse alle imprese»

Investimenti - Visco : ancora largamente sotto livelli pre-crisi : Nell'esperienza degli ultimi decenni dell'economia italiana tale capacità è stata, nel complesso, …

L'allarme di Visco : 'Grave il crollo degli investimenti' : "Il crollo degli investimenti privati, al quale si è accompagnato quello non meno grave degli investimenti in infrastrutture e altre opere pubbliche, ha reso manifesta la difficoltà del nostro sistema ...

Investimenti - il richiamo di Visco : " Nell'esperienza degli ultimi decenni dell'economia italiana tale capacità è stata, nel complesso, limitata . Le difficoltà di crescita sono state esacerbate dalla doppia recessione che ha fatto ...

Da Visco il monito per far ripartire la congiuntura - più riforme e investimenti : Oltre a parlare delle condizioni degli istituti di credito, nel suo intervento il numero uno di via Nazionale ha fatto anche il punto sull'andamento dell'economia italiana che ora si trova in ...

Visco : Fornaro - rilancio investimenti pubblici per curare il malato Italia : ... in particolare nella parte in cui Visco sottolinea l'importanza degli investimenti pubblici come fattore fondamentale per sostenere l'economia reale". Lo ha detto il capogruppo di Liberi e Uguali ...