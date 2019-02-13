L'articolo Viabilità Roma Regione Lazio del 13-02-2019 ore 20:30 proviene da RomaDailyNews.
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-02-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 13 FEBBRAIO 2019 ORE 19.35 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA MOLTO TRAFFICATO IL RACCORDO: IN CARREGGIATA INTERNA CI SONO CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA, PROSEGUENDO CODE PER INCIDENTE TRA COLOMBO E Roma-FIUMICINO. PIU AVANTI SI RALLENTA TRA PISANA E AURELIA PASSIAMO ALLA CARREGGIATA ESTERNA, DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA LA Roma FIUMICINO E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-02-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 13 FEBBRAIO 2019 ORE 19.05 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO, IL TRAFFICO È INFATTI CONGESTIONATO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA, A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLA CENTRALE DEL LATTE. RESTANDO IN INTERNA, CODE A TRATTI TRA Roma-FIUMICINO E AURELIA. TRAFFICO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-02-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 13 FEBBRAIO 2019 ORE 18.35 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA MOLTO INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO: IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E APPIA, CON MAGGIORI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLazioNE TRA NOMENTANA E TIBURTINA E TRA PRENESTINA E APPIA; PROSEGUENDO, CODE PER INCIDENTE TRA Roma-FIUMICINO E AURELIA. IN CARREGGIATA ESTERNA, ABBIAMO CODE A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-02-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 13 FEBBRAIO 2019 ORE 18.05 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA, PROSEGUENDO TRA TUSCOLANA E APPIA E ANCORA TRA PISANA E AURELIA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA Roma-FIUMICINO E LA TUSCOLANA E PIÙ AVANTI TRA A24 E TIBURTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24, RALLENTAMENTI E CODE DALLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-02-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 13 FEBBRAIO 2019 ORE 17.35 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE A TRATTI A PARTIRE DALLA Roma-FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA. CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA TRA FLAMINIA E PRENESTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE TRA LA TANGENZIALE EST E TOR CERVARA IN USCITA. NEL SENSO OPPOSTO, SI RALLENTA TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-02-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 13 FEBBRAIO 2019 ORE 17.05 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO, PARTIAMO DALLA CARREGGIATA ESTERNA, DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI DALLA Roma-FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA. CODE A TRATTI ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINIA E A24 Roma-TERAMO. E A PROPOSITO DELLA A24, SUL TRATTO URBANO UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-02-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 13 FEBBRAIO 2019 ORE 16.20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio QUALCHE PROBLEMA SUL RACCORDO: IN CARREGGIATA INTERNA, A CAUSA DI UN INCIDENTE, IL TRAFFICO È CONGESTIONATO TRA BUFALOTTA E CENTRALE DEL LATTE. IN ESTERNA, INVECE, PER TRAFFICO INTENSO, TROVIAMO CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA. SULLA NOMENTANA UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE ALL’ALTEZZA DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-02-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 13 FEBBRAIO 2019 ORE 15.20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA DEL CI SONO CODE TRA NOMENTANA E A24 Roma-TERAMO, MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA ARDEATINA E TUSCOLANA. SULLA FLAMINIA, PER RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, SI PROCEDE A RILENTO TRA LABARO E SAXA RUBRA IN DIREZIONE DEL CENTRO. DIAMO UNO SGUARDO A FROSINONE, IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-02-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 13 FEBBRAIO 2019 ORE 12:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO STA RIENTRANDO NELLA NORMA SULLE PRINCIPALI ARTERIE; QUALCHE RALLENTAMENTO E’ ANCORA PRESENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, TRA LE USCITE NOMENTANA E Roma TERAMO; CI SPOSTIAMO A RIETI, DOVE LA CIRCOLazioNE E’ RALLENTATA SU VIALE LIONELLO MATTEUCCI NELLE DUE DIREZIONI; STESSA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-02-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 13 FEBBRAIO 2019 ORE 11:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO STA RIENTRANDO NELLA NORMA SULLE PRINCIPALI ARTERIE; QUALCHE DISAGIO SI SEGNALA ANCORA SUL RACCORDO ANULARE: NEL DETTAGLIO IN CARREGGIATA INTERNA, DOVE PERMANGONO CODE A PARTIRE DAL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma NORD FINO ALL’USCITA PER LA TIBURTINA; CI SPOSTIAMO A RIETI, DOVE LA CIRCOLazioNE E’ ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-02-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 13 FEBBRAIO 2019 ORE 10:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA PERMANGONO CODE TRA LE USCITE SALARIA E TIBURTINA; IN DIREZIONE OPPOSTA TRA PRENESTINA E LA STESSA TIBURTINA; SEMPRE RIGUARDO ALLE PRINCIPALI ARTERIE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’ SI PROCEDE A RILENTO IN VIA FLAMINIA, TRA LABARO E SAXA RUBRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-02-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 13 FEBBRAIO 2019 ORE 09:35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ Roma NAPOLI E’ STATO RISOLTO IL GUASTO TECNICO NEI PRESSI DI CASERTA: IL SERVIZIO E’ IN PROGRESSIVA RIPRESA, CON RESIDUI RITARDI PER I TRENI IN VIAGGIO; E IL TRAFFICO RESTA INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’; IN DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-02-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 13 FEBBRAIO 2019 ORE 09:05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ Roma NAPOLI IL SERVIZIO E’ RALLENTATO A CAUSA DI GUASTO TECNICO NEI PRESSI DI CASERTA: RITARDI FINO A 60 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO; E IL TRAFFICO E’ INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’; VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-02-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 13 FEBBRAIO 2019 ORE 08:35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO IL TRAFFICO E’ IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’; VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE SETTEBAGNI E TIBURTINA, PROSEGUENDO TRA CASILINA E APPIA; IN CARREGGIATA OPPOSTA CODE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-02-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 13 FEBBRAIO 2019 ORE 08:05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA; PERMANGONO CODE RESIDUE TRA LE USCITE BUFALOTTA E FLAMINIA; PER IL TRAFFICO IN ESTERNA CI SONO DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO PER I VEICOLI PROVENIENTI DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD, CON CODE A PARTIRE DA ...