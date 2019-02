Verhofstadt attacca Conte | ' Mi fa male vedere la degenerazione politica dell' Italia'

Blastingnews

: #Verhofstadt attacca il nostro premier definendolo 'Burattino'. Ma chi sono i veri burattini? Ascoltate la risposta… - carlosibilia : #Verhofstadt attacca il nostro premier definendolo 'Burattino'. Ma chi sono i veri burattini? Ascoltate la risposta… - giusmo1 : Guy #Verhofstadt attacca #Conte: 'Burattino di #Salvini e #DiMaio' - repubblica : Oggi su Rep: ???? Verhofstadt attacca Conte, il premier scioccato: io parafulmine di Salvini e Di Maio, ci metto la f… -

(Di giovedì 14 febbraio 2019) Il premierno Giuseppesi è recato a Strasburgo il 12 febbraio per tenere un discorso sul futuro'Europa. In seguito al suo intervento, è stata data la parola agli eurodeputati che hanno approfittatoa presenza del presidente del Consiglio per criticare le posizioni del governono negli ultimi mesi. Tra i vari interventi, quello del capogruppo dei liberali di Alde Guyè apparso molto severo, tanto che egli è arrivato a etichettare Giuseppecome un "burattino di Di Maio e Salvini".: 'Sono innamoratoha iniziato il suo discorso, tenuto inno, elogiando il bel paese, e ricordandone la grandezzaa cultura. Il capogruppo liberale ha anche ricordato uomini come Goethe e Montaigne che hanno visitato il nostro Paese, una vera cullaa civiltà. Ed è proprio sulla scia di queste emozioni che ...