Usa-Russia | Senato presenta nuove sanzioni contro Mosca per colpire banche e debito

Usa - da Cina e Russia minaccia laser : 02.01 Cina e Russia stanno sviluppando nuove tecnologie in grado di minacciare gli Stati Uniti, come armi laser che potrebbero essere utilizzate per distruggere i satelliti americani. E' quanto emerge da un rapporto della Defence Intelligence Agency, gli 007 del Pentagono, in cui si conferma come Mosca e Pechino stiano sviluppando programmi per mettere in discussione la supremazia degli Usa nello spazio. Uno dei motivi per cui il presidente ...

Crisi Venezuela : scontro Russia-Usa mentre popolazione scappa : Ma dove stanno andando i Venezuelani? Secondo i numeri dell'UNHCR, cè stato un aumento del 4.000% del numero di Venezuelani in cerca dello status di rifugiato in tutto il mondo dal 2014, ...

"Russia sulla soglia" : ambasciatore Usa chiede a Berlino di non risparmiare sulla difesa - : Berlino non deve risparmiare sulla difesa, perché "la Russia è sulla soglia", ha detto l'ambasciatore degli Stati Uniti in Germania Richard Grenell. "L'impegno della Germania per aumentare la spesa ...

La reazione della Russia a dichiarazioni bellicose di un generale di alto rango Usa - : Kosachev ha ricordato che il mondo discute a fondo ad esempio se gli Stati Uniti useranno la forza militare contro le legittime autorità del Venezuela, invece che "bacchettare insieme in una riunione ...

Nucleare - Pechino : Usa e Russia risolvano : 18.10 La Cina invita Stati Uniti e Russia a mantenere il Trattato antimissili nucleari (Inf), e avverte che il ritiro della Casa Bianca annunciato ieri da Trump potrebbe innescare "conseguenze negative". Una nota del ministero degli Esteri sottolinea che la Cina "è contraria al ritiro degli Usa e sollecita Washington e Mosca a risolvere in modo adeguato le differenze attraverso un dialogo costruttivo".

Trattato missili - con ritiro di Usa e Russia finisce l’era del controllo sul nucleare. Ma la vera incognita è la Cina : Stati Uniti, Russia, Cina. Si allarga la crisi diplomatica dopo la decisione di Washington di sospendere la propria partecipazione all’Inf (Intermediate-Range Nuclear Forces), il Trattato sul controllo dei missili nucleari di raggio intermedio. La Russia decide di fare lo stesso. La Cina, che non aveva firmato il Trattato, avverte che la decisione statunitense “può scatenare una serie di conseguenze avverse”. Gli alleati europei assistono ...

Dopo gli Usa - anche la Russia esce dal trattato nucleare - : L'annuncio dato da Putin in un incontro con i ministri della Difesa e degli Esteri: "Non ci faremo trascinare in corsa armi". Ha specificato che non schiererà missili a breve e media gittata a meno ...

Trattato armi nucleari - dopo gli Usa anche la Russia si ritira. Putin : “Schieriamo razzi solo se lo fanno Usa” : “Forniremo una risposta speculare. I partner americani hanno annunciato la sospensione della loro partecipazione al Trattato e anche noi la sospenderemo”. dopo il ritiro degli Stati Uniti dal Trattato sulle armi nucleari a causa delle ripetute violazioni della Russia, anche Mosca fa lo stesso e sospende la propria partecipazione all’Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty firmato da Ronald Reagan e Michail Gorbaciov e che pose ...

Usa-Russia - nuova crisi dei missiliL'Ue spaccata campo di battaglia : Trump straccia il trattato antimissili. 48 testate sul fronte con la Russia. L'Europa,torna subito a due blocchi e rischia l'implosione. Ma il vero obiettivo degli Usa potrebbe essere Pechino Segui su affaritaliani.it

“Violazioni dalla Russia” - gli Usa annunciano il ritiro dal trattato sul disarmo nucleare : «La Russia ha messo a rischio gli interessi di sicurezza degli Stati Uniti, non possiamo più essere limitati da un trattato che la Russia viola in maniera spudorata». Mike Pompeo, segretario di Stato americano, si esprime così nella giornata in cui gli Stati Uniti formalizzano l’inizio dell’iter per uscire dal trattato Inf, relativo ai missili a me...

Usa via dal trattato con la Russia sulle armi nucleari - : Mike Pompeo ha spiegato che le "continue violazioni" russe al testo dell'87 hanno portato a questa decisione. Il ritiro entro 6 mesi, ma i due Paesi potrebbero raggiungere una nuova intesa. Mosca: "...

Gli Usa si ritirano dal trattato Inf con la Russia sulle armi nucleari : Il segretario di stato americano, Mike Pompeo, ha annunciato il ritiro degli Usa dallo storico trattato Inf sulle armi nucleari firmato da Ronald Reagan e Mikhail Gorbaciov nel 1987. "La Russia ha ...

Gli Usa si ritirano dal Trattato sulle armi nucleari : “La Russia lo viola da sempre” : L'ufficializzazione è arrivata dal segretario di stato americano Mike Pompeo: "Negoziamo un nuovo accordo intesa se Mosca rispetta gli impegni". La Nato ha fatto sapere di "appoggiare pienamente" la decisione. L'accordo venne firmato nel 1987 da Ronald Reagan e Mikhail Gorbaciov e pose fine alla Guerra Fredda.Continua a leggere

Gli Usa si ritirano da un trattato sulle armi nucleari con la Russia : (foto: Al Drago/Bloomberg/Getty Images) Gli Stati Uniti hanno deciso di sospendere l’ adesione all’ Intermediate-Range Nuclear Forces (Inf) e avvieranno il processo di ritiro dal trattato che fu stipulato nel 1987, quando ancora esistevano le repubbliche socialiste sovietiche. L’accordo richiedeva l’eliminazione dei missili nucleari a raggio corto e intermedio, così come la distruzione di lanciatori e strumenti di ...