Sulla Tav | per il M5s | i costi sono i benefici

Marco Travaglio - senza vergogna come difende l'analisi costi-benefici Sulla Tav : Una specie di giapponese, nascosto nella giungla: Marco Travaglio, grande esperto di guerre perse (prima al fianco del Pd in funzione anti-B., e sappiamo come è finito il Pd), è l'unico in Italia a difendere a spada tratta, senza riserve e senza alcun dubbio oltre che prudenza, l'analisi costi-benef

L'attendismo del governo Sulla Tav e il futuro di Alitalia : Il gioco del rinvio è peggio del "no" alla Tav per l'opposizione. Perché non solo danneggia il possibile esito dell'opera, ma permette anche di massimizzare il gioco politico di entrambi i contraenti, consentendo ai 5 stelle di fare gli anti-Tav e alla Lega di presentarsi come paladina della concret

Sulla Tav primo cedimento del contratto Salvini-Di Maio : Servirà un nuovo fronte e nuovi avversari: sugli sbarchi è stato il Pd, la sinistra e le Ong ma sull'economia e le infrastrutture rischia di essere Di Maio. Soprattutto perché gli avversari da ...

Ue : "Una nuova analisi costi-benefici Sulla Tav non è necessaria" : "Una valutazione rigorosa, la politica non ci ha influenzato", ha detto davanti alla commissione Trasporti della Camera. Il progetto della linea Torino Lione però continua a fas discutere dentro e ...

Cosa non torna nell'analisi costi-benefici Sulla Tav : Le critiche Il fatto è che un'analisi costi-benefici non è una scienza assoluta. Dipende molto da Cosa si include tra i costi e Cosa tra i benefici. La commissione Ponti è stata criticata per esempio ...

Cosa non torna nell’analisi costi-benefici Sulla Tav : Lasciamo per un momento da parte i quasi trent’anni di lotte e polemiche, e cerchiamo di rimettere in fila i dati. Cosa c’è scritto nell’analisi voluta dal M5s e Cosa manca per avere un quadro completo. Leggi

Marco Travaglio deriso e asfaltato da Nicola Porro per il titolo Sulla Tav del "Falso Quotidiano" : Vergogne che soltanto Il Fatto Quotidiano ultra-grillino di Marco Travaglio. Si parla del titolone di prima pagina di oggi, che recita: "I dati bocciano il Tav? Il Partito degli Affari se la prende coi dati". Già, a Travaglio non basta il fatto che il presidente della commissione che ha redatto l'an

M5s - Fattori : “Non ci si può appiattire Sulla retorica della Lega. Tav? Non possiamo mollare - è nostra battaglia storica” : “L’ho sempre detto: se prenderemo una certa rotta, nella comunicazione e nelle azioni politiche, stiamo attenti, perché ci inseguiranno coi forconi. E alla fine purtroppo avevo ragione, era abbastanza evidente quello che sarebbe successo. Stupirsene adesso mi sembra un po’ tardivo”. Così, ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, la senatrice M5s, Elena Fattori, commenta il ...

5 cose da sapere sull'analisi costi benefici della TAV : critiche Sulla metodologia usata : La pubblicazione del documento che illustra l'analisi costi benefici in merito alla TAV, sul quale il governo basa la propria strategia di ripensamento sul progetto è stato oggetto di numerose critiche. In particolare è stato evidenziato come la caratteristica di contabilizzare le minori entrate per accise sul consumo di carburante e pedaggi autostradali avrebbe un effetto particolarmente distorsivo sulle conclusioni della ...

La Commissione Ue chiederà chiarimenti sull'analisi costi benefici Sulla Tav : La Commissione europea sta esaminando il dossier sull'analisi costi-benefici relativo alla Tav e chiederà chiarimenti alle autorità italiana. Lo ribadisce il portavoce della Commissione Ue che si ...

Cosa si dice dell’analisi costi-benefici Sulla TAV : Lo studio voluto dal ministro Toninelli è stato molto commentato e criticato, la commissione che se ne è occupata lo ha difeso alla Camera

Matteo Salvini umilia Luigi Di Maio Sulla Tav - la foto con la figlia : 'Bello il treno? Veloce e sicuro' : ' Bello il treno ', scrive Matteo Salvini su Twitter postando una foto con sua figlia Mirta , 6 anni, su un trenino per bambini al parco, forse il Sempione di Milano. 'Più pulito, più Veloce, più ...

Tav - Pier Ferdinando Casini : "M5s Sulla luna - imprigionati dalle promesse elettorali. Roba da terzo mondo" : "Tav? Siamo sulla luna, non facciamo l'alta velocità, non facciamo le autostrade, a cosa serve il raddoppio della Bologna-Firenze? Non facciamo niente". Pier Ferdinando Casini, ospite di Serena Bortone ad Agorà su Raitre, è visibilmente esterrefatto dall'atteggiamento dei grillini e non senza sarcas

