Stromboli ha generato tre grandi tsunami nel medioevo

(Di mercoledì 13 febbraio 2019) Un cedimento del fianco nord-occidentale del vulcano, nell’arcipelago delle Eolie, sarebbe la causa dei tre maremoti che hanno raggiunto le coste della Campania tra il 1343 e il 1456.A dirlo, uno studio interdisciplinare (“Geoarchaeological Evidence of Middle-Age Tsunamis atand Consequences for the Tsunami Hazard in the Southern Tyrrhenian Sea”), pubblicato su Scientific Reports, a cui hanno partecipato l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa, le Università italiane di Modena-Reggio Emilia e di Urbino, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), la City University e l’American Numismatic Society di New York.Il principale dei tre eventi, avvenuto nel 1343, sarebbe la causa della distruzione dei porti di Napoli e di Amalfi, di cui fu testimone oculare d’eccezione il poeta Francesco ...