Se siamo sempre connessi un motivo c'è : dipende dall'evoluzione : Secondo uno studio Usa, siamo 'programmati' per stare attaccati ai dispositivi, perché favoriscono la connessione

Ascolti tv - siamo tutti Mia : oltre 7 milioni per il biopic su Rai 1 - sempre peggio Mediaset : Il film sulla vita e la carriera di Mia Martini sbanca l'Auditel, sempre peggio per Canale 5 che crolla al 5% di share

Flavia Pennetta - moglie e mamma sempre… sexy : “con Fognini ancora 50 Sfumature…. siamo a lavoro per una bimba” : Flavia Pennetta resta sempre sexy anche in versione moglie e mamma: l’ex tennista azzurra tiene ancora acceso il fuoco della passione con il suo Fognini e svela di volere una bimba in futuro Nonostante si sia ritirata dal tennis da diversi anni, Flavia Pennetta resta sempre una delle principali figure femminili dello sport italiano. La campionessa US Open 2015 non è rimasta nell’immaginario comune unicamente come atleta, ma ...

'I libri sono sempre atti politici" : Michela Murgia racconta 'Noi siamo tempesta' : Da quando siamo piccole non facciamo altro che raccontarci storie dell'eroe: cavalieri solitari, supereroi, creature con poteri speciali e x factor che hanno la capacità di salvare il mondo. Se per ...

Milan - Gattuso sicuro in conferenza stampa : “le prossime gare diranno chi siamo. Calhanoglu? Ecco perchè ‘gioca sempre'” : Gattuso predica concentrazione in conferenza stampa: nonostante il buon momento, le prossime gare saranno quelle che permetteranno di capire la reale dimensione dle Milan. ‘Ringhio’ analizza inoltre la situazione di Chalanoglu, sottotono ma titolare Il Milan guarda alla sfida contro il Cagliari di domani notte con grande fiducia. I rossoneri, grazie all’arrivo di Piatek sembrano aver trovato la pericolosità offensiva che ...

siamo sempre meno e sempre più anziani : crescono stranieri e italiani in fuga : Gli italiani fanno meno figli e se gli stranieri in Italia sono l'8% della popolazione, i nati da cittadine straniere sono...

Coppa Italia – Juventus out - Allegri difende i bianconeri : “non possiamo rimproverargli nulla! Vincere sempre? Da matti pensarlo” : Massimiliano Allegri ‘difende’ i giocatori della Juventus dopo l’eliminazione di oggi dalla Coppa Italia a causa del 3-0 contro l’Atalanta Le sfide di oggi dei quarti di finale di Coppa Italia hanno regalato sorprese incredibili: dopo il pesantissimo ko della Roma per 7-1 contro la Fiorentina, l’Atalanta ha clamorosamente eliminato la Juventus dalla competizione. Un secco 3-0, grazie alla rete di Castagne e ...

siamo sempre di più - aumenta la popolazione in città : superati i 101mila : Approfondimenti Italiani che vanno all'estero, stranieri che vengono qui: la città è sempre più multietnica 25 gennaio 2019 aumenta la popolazione di Ancona nel 2018 e supera le 101mila unità. Si ...

Internet : sempre più leoni da tastiera - ma dal vivo siamo "orsi" : leoni da tastiera su Internet, orsi quando si tratta di vita reale. Lo dice l'ultima indagine condotta dall'Associazione Nazionale Di.Te., Dipendenze tecnologiche, GAP, Cyberbullismo, su un campione ...

Stefano De Martino con Belen siamo sempre una famiglia : Stefano De Martino è stato ospite al programma “Storie italiane” di Eleonora Daniele. Visibilmente commosso ed emozionato, De Martino ha rivelato di essere molto felice e appagato come papà per il rapporto speciale instaurato con il figlio Santiago, frutto dell’amore con Belen Rodriguez: “Nessuno ti insegna a essere padre, per me è stato fortissimo, avevo 23 anni. L’ho imparato strada facendo. Credo che sia il mestiere più difficile che ci ...

Stefano De Martino : "Belen? Lasciati ma siamo sempre una famiglia" : Stefano De Martino, oggi venerdì 25 gennaio 2019, ha fatto la sua prima incursione in Rai, a Storie italiane di Eleonora Daniele, a poche settimane dal suo debutto a 'Made in sud', aprendo il proprio cuore. Visibilmente commosso ed emozionato, l'ex ballerino di 'Amici' ha rivelato di essere molto felice e appagato come papà per il rapporto speciale instaurato con il figlio Santiago, frutto dell'amore con Belen Rodriguez: Nessuno ti ...

MotoGp – Presentazione Ducati - Domenicali orgoglioso del suo staff : “siamo un gruppo sempre unito - anche nelle difficoltà” : Le parole di Claudio Domenicali alla Presentazione del Team Ducati MotoGp 2019, che cambia nome in Mission Winnow Ducati E’ in corso a Neuchatel la Presentazione della Ducati 2019. Il team di Borgo Panigale ha cambiato nome, grazie al nuovo title sponsor, e per la nuova stagione di MotoGp diventerà Mission Winnow Ducati. In attesa che, dalla Svizzera, venga svelata la nuova moto della Ducati che Petrucci e Dovizioso guideranno nel ...

Stadi - Salvini : “Calcio sport sempre più sano. No a chiusura impianti - pensiamo a camere di sicurezza interne” : Per Matteo Salvini “non si può morire di calcio nel 2018”, ma resta contrario alla chiusura degli impianti e allo stop delle partite in caso di ululati razzisti e offensivi: “È molto scivoloso, rischiamo di mettere in mano a pochi il destino di tanti. Io preferisco prevenire e non lasciare potere di ricatto ad una frangia minoritaria. E poi è difficile trovare criteri oggettivi per la decisione”. Poi si dice sicuro: “Il calcio ...

Il discorso di fine anno di Sergio Mattarella : “siamo una comunità - ricordiamocelo sempre” : Il tradizionale discorso di fine anno di Sergio Mattarella, trasmesso a reti unificate, arriva in un momento particolarmente delicato per la vita politica e istituzionale del nostro Paese. Il Presidente della Repubblica ha ricordato Antonio Megalizzi e ha espresso la sua vicinanza per i terremotati e gli sfollati di Genova e dell'Etna.Continua a leggere