Schumacher | compleanno a Maiorca con la famiglia

F1 - Michael Schumacher ha festeggiato il compleanno a Maiorca? Le indiscrezioni della Bild : Arrivano delle novità riguardo a Michael Schumacher: secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, il sette volte Campione del Mondo di F1 avrebbe trascorso il suo cinquantesimo compleanno nella villa di famiglia a Maiorca. L’ex pilota sarebbe stato trasportato in elicottero sull’isola delle Baleari prima di Natale e nell’amena località iberica avrebbe appunto passato il Capodanno e il 3 gennaio avrebbe festeggiato il ...

F1 – La clamorosa indiscrezione della stampa tedesca : Natale e compleanno a Maiorca per Michael Schumacher : Secondo il giornale tedesco Bild, Michael Schumacher avrebbe trascorso le feste natalizie ed il suo 50° compleanno a Maiorca compleanno a Maiorca per Michael Schumacher. A quanto riporta il magazine tedesco ‘Bild’ il campione di Formula 1 avrebbe trascorso le feste di Natale nella località balneare spagnola nella villa di famiglia situata nella parte occidentale dell’isola festeggiando il 3 gennaio i 50 anni assieme ai ...

“Michael Schumacher trascorso compleanno a Maiorca” : Michael Schumacher avrebbe trascorso il suo 50esimo compleanno nella villa di famiglia a Maiorca. Lo scrive il tedesco Bild che a sua volta cita il rotocalco Bunte. Schumacher e famiglia sarebbero arrivati nell'isola delle Baleari prima di Natale con l'elicottero della compagnia svizzera Héli-Alpes. L'ex pilota avrebbe preso il sole al riparo da una tenda, riferisce sempre il rotocalco tedesco. Schumi avrebbe trascorso il periodo in compagnia ...

Compleanno Schumacher – Il racconto dell’ex manager : “il suo ritorno in F1? Ecco cosa gli dissi” : Michael Schumacher e la rottura con Willi Weber: l’ex manager dell’ex pilota tedesco torna a parlare in occasione del suo 50° Compleanno Tutto il mondo ha reso omaggio ieri a Michael Schumacher, nel giorno del suo 50° Compleanno. Pensieri speciali da parte di tantissimi sportivi, e non solo, per il sette volte campione del mondo, in condizioni critiche dopo ormai da 5 anni, a causa di un brutto incidente sugli ...

'Michael 50' - la Ferrari celebra Schumacher nel giorno del suo compleanno : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Compleanno Schumacher - la MotoGp rende omaggio al Kaiser : sui social gli auguri di Lorenzo e Pol Espargarò [FOTO] : I due piloti di MotoGp hanno voluto dedicare un post a Michael Schumacher per augurargli buon cinquantesimo Compleanno Non solo il mondo della Formula 1, anche quello della MotoGp rende omaggio a Michael Schumacher nel giorno del suo cinquantesimo Compleanno. Jorge Lorenzo e Pol Espargarò hanno voluto infatti dedicare un pensiero al sette volte campione del mondo, postando sui propri canali social un messaggio per il Kaiser. “Buon ...

Compleanno Schumacher - c’è anche il messaggio di Hamilton : “un onore aver gareggiato con te” : Il campione del mondo in carica ha voluto fare i propri personali auguri a Michael Schumacher, indicandolo come propria fonte di ispirazione E’ a caccia dei suoi record, ma ciò non cancella l’ammirazione che Lewis Hamilton prova nei confronti di Michael Schumacher, anzi la accresce a dismisura. Il campione del mondo in carica di Formula 1 non perde occasione infatti per sottolineare quanto il Kaiser sia stato una sua fonte di ...

Schumacher - gli auguri della Ferrari nel giorno del suo compleanno : Il 3 gennaio l'ex campione della Formula Uno compie 50 anni. "Siamo tutti con te Michael", scrive la Ferrari su Twitter

Schumacher compie 50 anni - i dolci auguri della figlia : «Buon compleanno al miglior papà» : Il 19enne Mick Schumacher , nonostante un cognome così pesante, ha ereditato dal padre la passione per i motori e, dopo essersi laureato campione del mondo in Formula 3, da quest'anno gareggerà in ...