Salute | Milano nella rete delle città anti-diabete

Italiani come noi - a Milano la Ztl più grande d’Italia : “Stop auto inquinanti? Giusto - Salute priorità”. “Danno per i più poveri” : Milano si prepara al varo della zona a traffico limitato più grande d’Italia, la cosiddetta Area B, che a partire dal 25 febbraio 2019 inibirà l’accesso a tutta l’area urbana ai veicoli più inquinanti. Tra i cittadini ascoltati per le strade della città prevalgono i commenti di consenso. “La priorità è la salute , è Giusto prendere provvedimenti severi contro l’inquinamento”, dichiarano in tanti. “A patto ...

Musica - Salute e difesa dell’ambiente : ecco i progetti di crowdfunding di Milano-Bicocca : Un sistema di tasche modulari per rendere più semplice e immediato a ipovedenti e non vedenti riporre o cercare un oggetto nel proprio capo di abbigliamento. Un sistema di riciclo delle capsule di caffè abbinato a uno studio per analizzare i potenziali rischi per la salute derivanti dal loro utilizzo, marchio per marchio. Un ambulatorio pubblico di pronto soccorso psicologico, al quale rivolgersi in tempo reale per trovare sostegno nella ...