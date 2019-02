Pensioni | Quota 100 | Lega presenta un nuovo emendamento per le lavoratrici

Pensioni - Landini Cgil : Quota 100 - la platea dei beneficiari si restringe : Oltre 40 mila istanze di prepensionamento arrivate negli sportelli Inps lasciano trasparire che con molta probabilità l'esecutivo giallo-verde non riuscirà ad affrontare l'intera spesa derivante dalla Quota 100. Come ormai noto, infatti, la misura in materia previdenziale contenuta nel maxi decreto unico, consentirebbe il pensionamento anticipato a circa 395 mila lavoratori che nel 2012 hanno dovuto fare i conti con le rigide norme introdotte ...

Pensioni - relazione al decreto su Quota 100 : le Pmi pagano un miliardo in più di Tfr : Le Pensioni anticipate con la Quota 100, per cui sono già state inviate circa 40mila domande secondo i numeri diffusi dal vicepremier leghista Matteo Salvini, quest’anno potrebbero costare alle imprese italiane un miliardo in più rispetto all’anno scorso per via della liquidazioni del Tfr (il Trattamento di fine rapporto). Potrebbe essere questo uno degli effetti ancora non considerati, o forse sottovalutati. Ed è comunque abbastanza cauta la ...

Pensioni ultima ora : Quota 100 “mancano i fondi per 300 mila” : Pensioni ultima ora: Quota 100 “mancano i fondi per 300 mila” Pensioni ultima ora: imperversa il dibattito in tema di previdenza. In questo caso si tratta di alcune delle riflessioni proposte da Alberto Brambilla in qualità di Presidente del Centro Studi di Itinerari Previdenziali pubblicate su L’Economia, inserto del Corriere della Sera. Il Centro Studi di Brambilla ha da poco redatto il 6° Rapporto sul bilancio previdenziale ...

Pensioni flessibili : per Quota 100 oltre 40mila pratiche - OdG su opzione donna : Le ultime novità sulle Pensioni di oggi 13 febbraio vedono arrivare nuovi dati dall'Inps in merito al numero di domande inviate dai lavoratori per l'accesso alla quiescenza tramite la Quota 100. Nel frattempo emergono anche importanti aggiornamenti per la flessibilità previdenziale delle donne, mentre dal Governo si punterà a proseguire l'attività di riforma avviando la Quota 41. Infine, dall'opposizione si suggeriscono nuove modifiche al ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 - esempi Inps per pensione anticipata : Pensioni ultime notizie: Quota 100, esempi Inps per pensione anticipata Sul fronte Pensioni ultime notizie riportano ulteriori chiarimenti esemplificativi su Quota 100 e sull’accesso alla misura della pensione anticipata. Come ormai è ben noto Quota 100 è accessibile solo se si raggiunge il requisito anagrafico di 62 anni e quello contributivo di 38 anni. La misura è sperimentale e durerà un triennio, pertanto i requisiti sopra riportati ...

Pensioni - Quota 100 : quali redditi sono compatibili? : Come noto, l’entrata in vigore del D.L. n. 4/2019 (il famoso Decretone) – che deve essere convertito in legge entro fine marzo – ha visto nascere una nuova opzione per accedere prima alla pensione, ossia in alternativa alla pensione di vecchiaia o a quella anticipata: vale a dire la “pensione Quota 100”. Si tratta di un sistema che permette a chi è prossimo alla pensione di collocarsi a riposo quando l’età anagrafica e gli anni contributivi ...

Pensioni ultima ora : Uil “Quota 100 resta promessa elettorale” : Pensioni ultima ora: Uil “Quota 100 resta promessa elettorale” Pensioni ultima ora: ancora una volta il dibattito in materia previdenziale è stimolato da rappresentanti del mondo sindacale. Questa volta è Annamaria Furlan ad intervenire per commentare il decreto Quota 100 a pochi giorni dalla manifestazione organizzata da Cigl, Cisl e Uil sabato 9 febbraio a Roma contro le scelte economiche del governo Conte. A cui, come abbiamo scritto, è ...

Pensioni - Salvini ribadisce : ‘L'obiettivo adesso è Quota 41’ : Sul fronte della riforma delle Pensioni, dopo il varo dello Quota 100, la proroga di Opzione donna e di Ape social, l’obiettivo del governo gialloverde guidato dal premier Giuseppe Conte è quello della Quota 41. Lo ha ribadito, ancora una volta, il vicepremier leghista Matteo Salvini, galvanizzato dal successo elettorale alle Regionali in Abruzzo che hanno visto il Carroccio come il primo partito in assoluto capace di trascinare alla vittoria la ...

Pensioni e quota 100 : occhi puntati sul Parlamento per le modifiche : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 12 febbraio 2019 vedono crescere le aspettative dei lavoratori per la prossima discussione parlamentare riguardante il decretone, nella quale verranno avviate modifiche sia al pacchetto di interventi sulla flessibilità previdenziale che in merito al reddito di cittadinanza. Nel frattempo l'opposizione prosegue il pressing sul Governo per un ripensamento della politica economica, mentre gli ultimi dettagli ...

Pensioni Quota 100 - il Governo prova ad accelerare le assunzioni nei Comuni : ...dopo passo come fare la domanda Per capire se l'obiettivo della Funzione pubblica arriverà in porto bisognerà però attendere i risultati del confronto fra Palazzo Vidoni e il ministero dell'Economia. ...

Pensioni Quota 100 - il Governo prova ad accelerare le assunzioni nei Comuni : Il Governo studia un meccanismo per permettere ai sindaci di anticipare a quest’anno almeno una parte delle assunzioni che si attiverebbero con il turn over 2020. Il problema da risolvere è che quota 100 rischia di svuotare in anticipo gli uffici di molte amministrazioni locali. Secondo i calcoli dell’Anci, l’uscita anticipata potrebbe riguardare fino a 50mila persone, cioè più di un dipendente comunale su dieci... ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 e Tfr-Tfs - esame correttivi al via oggi : Pensioni ultime notizie: Quota 100 e Tfr-Tfs, esame correttivi al via oggi Sul tema Pensioni ultime notizie riguardano il decreto Quota 100, che oggi martedì 12 febbraio approderà all’esame parlamentare. Non ci saranno grosse modifiche alla misura di uscita anticipata, ma si attendono tuttavia dei correttivi più o meno importante, anche e soprattutto sul piano della liquidazione del Tfr e Tfs. La corresponsione della liquidazione per i ...

Pensioni ultima ora : Quota 100 - Monti “sindacati mai contrari a Fornero” : Pensioni ultima ora: Quota 100, Monti “sindacati mai contrari a Riforma Fornero” Pensioni ultima ora: l’ultima mossa del MoVimento 5 Stelle rispetto a Quota 100 tira in ballo Mario Monti. Dopo la manifestazione di sabato 9 febbraio 2019 dei sindacati in piazza a Roma uniti contro le scelte economiche del governo Conte arriva una contromossa del movimento politico che con la Lega compone la maggioranza che ha dato vita ...

Pensioni flessibili - per la quota 100 le domande salgono a oltre 35mila : Prosegue senza interruzioni il trend positivo del numero di domande legate alla nuova opzione di uscita anticipata dal lavoro tramite la quota 100. Le pratiche di pensione ricevute direttamente dall'Inps o tramite l'intermediazione dei patronati hanno infatti toccato il tetto delle 35694 richieste al primo pomeriggio di oggi 11 febbraio 2019. Tra queste, più di 16mila riguardano persone che hanno compiuto dai 63 ai 65 anni di età (ricordiamo che ...