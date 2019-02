NBA | Enes Kanter firma con Portland | i dettagli

Mercato NBA – Knicks - nessuno vuole Enes Kanter : prende piede l’ipotesi buyout : I New York Knicks non riescono ad ottenere niente di buono in cambio di Enes Kanter: il centro turco, in rotta con coach Fizdale, potrebbe accordarsi per il buyout Finito ai margini delle rotazioni da qualche partita, chiuso definitivamente dal neo arrivo del pariruolo DeAndre Jordan, Enes Kanter sembra aver fatto il suo tempo a New York. A poche ore dalla scadenza della trade deadline, i Knicks stanno cercando di piazzare il centro turco ...

NBA – Brutte notizie per Enes Kanter : sta per essere emesso un mandato di arresto ed estradizione dalla Turchia : Brutte notizie in arrivo dalla Turchia: sta per essere emesso un mandato di arresto ed estradizione per Enes Kanter, accusato di aver supportato il movimento golpista di Fethullah Gulen Nella serata di domani i New York Knicks affronteranno gli Wizards a Londra, per una speciale partita di regular season da giocare ‘in trasferta’ al di fuori dai confini USA. Non si è potuto unire ai compagni Enes Kanter, alle prese con una ...

La Turchia sta cercando l’estradizione di Enes Kanter - cestista turco della NBA - per il suo appoggio a Fethullah Gülen : Secondo l’agenzia di news turca Anadolu, la Turchia starebbe cercando di ottenere l’estradizione di Enes Kanter, giocatore turco della squadra di basket NBA dei New York Knicks, che vive negli Stati Uniti da diversi anni. Kanter, che da tempo è

Il giocatore turco di NBA Enes Kanter non andrà a giocare a Londra per paura di ritorsioni da parte della Turchia : Enes Kanter, giocatore turco della squadra di NBA dei New York Knicks, ha detto che non volerà con la sua squadra in Inghilterra per giocare a Londra contro i Washington Wizards una delle annuali partite che la NBA organizza in Europa. Kanter

NBA - Enes Kanter-Knicks - addio vicino? Buyout - Bulls o altro : ecco tutte le opzioni : Sotto l'albero di Natale, Enes Kanter ha trovato un regalo tutt'altro che atteso: un ruolo da panchinaro nei New York Knicks. La sfida natalizia contro i Bucks è stata infatti l'ultima giocata dal ...