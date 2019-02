Napoli | ospedale San Paolo senza pace | paziente si lancia dalla finestra

Napoli - BLATTE ALL'OSPEDALE VECCHIO PELLEGRINI/ Video - allertati i Nas : 'Sabotaggio' : BLATTE presso il VECCHIO PELLEGRINI di NAPOLI. La denuncia del consigliere Borrelli, che su Facebook scrive "Sabotaggio dell'ospedale o negligenza?"

Napoli - dopo formiche blatte in ospedale : 16.47 Una colonia di blatte all'ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli. La segnalazione, con tanto di video, arriva dal consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, che alcune settimane fa denunciò il caso delle formiche in un altro ospedale partenopeo, il San Giovanni Bosco. "Ho sollecitato il direttore sanitario e mi ha detto di avere allertato i Nas e che, a suo avviso, si tratta di un sabotaggio", spiega Borrelli.

Truffa ricette e ospedale fuorilegge - blitz dei Nas tra Napoli e Salerno : Confezioni di farmaci contraffatti per un valore di 3.000 euro e un ospedale pubblico privo dei requisiti strutturali previsti per legge. Questo il risultato delle ultime operazioni dei Carabinieri ...

Giallo a Napoli - spari in ospedale al Loreto Mare : nel soffitto il foro di un proiettile : Un proiettile ha colpito il soffitto interno dell'ospedale Loreto Mare, penetrando al quarto piano del nosocomio. Il colpo ha rotto il vetro di una finestra nel corridoio e crepato una piccola ...

Napoli - 72enne muore dopo un'attesa di 6 ore in ospedale : aperta un'inchiesta : Riflettori di nuovo accesi sulla sanità napoletana. Questa volta in primo piano è la vicenda di un 72enne, morto domenica nell'ospedale San Paolo: indagini sono state avviate dalla polizia per il ...

Napoli - muore in ospedale dopo ore d'attesa : Un'inchiesta interna sarà avviata dalla Asl Napoli 1 Centro per far luce sulla morte di un 72enne , avvenuta sabato intorno alle 21 nell'ospedale San Paolo di Napoli. I familiari hanno presentato una ...

Napoli - paziente muore in ospedale dopo sei ore di attesa e dolori lancinanti : la Procura apre l'inchiesta : Indagini sono state avviate dalla polizia a Napoli in relazione alla morte di E.E., 72 anni, avvenuta ieri alle 21 nel pronto soccorso dell'ospedale San Paolo e per la quale i familiari hanno...