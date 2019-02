Napoli | arrivederci al capitano | Marek Hamsik è del Dalian

sportfair

(Di mercoledì 13 febbraio 2019)è un giocatore delYifang dalle 20.30 di questa sera, ilsaluta dunque il suoMattia Grassani, avvocato del, ha annunciato parlando a ‘Kiss Kiss’ ciò che era atteso ormai da diversi giorni. L’avvocato partenopeo ha infatti dichiarato cheha lasciato il club di proprietà di Aurelio De Laurentiis: “E’ un giocatore delYifang dalle 20.30 di questa sera”. I tifosi dunque dovranno farsene una ragione, da calciatore non vedranno piùin maglia partenopea, ma potrebbe in futuro tornare in altre vesti.L'articoloalè delSPORTFAIR.