Milan | Kessiè si tira fuori dal mercato | “ho 5 anni di contratto e resterò qui”

Milan - Kessie : "Ho 5 anni di contratto - resto qui" : Franck Kessie ha allontanato le voci di mercato che lo vorrebbero lontano dal Milan al termine di questa stagione. "Ho 5 anni di contratto e sto bene al Milan", ha detto il centrocampsita ivoriano a ...

CorSport Milan - possibile sacrificio di Kessié per riscattare Bakayoko : Sacrificare lui per riscattare il 24enne transalpino: come riferisce il Corriere dello Sport , è infatti questa l'ultimissima idea del club rossonero. Da delusione a leader carismatico, un ribaltone ...

Milan - diluvio di squalifiche dopo la Supercoppa : un turno a Gattuso - Kessiè - Calabria e Romagnoli : La trasferta di Gedda costa cara al Milan. Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha squalificato per una giornata il tecnico Rino Gattuso "perché, al termine della gara, con fare minaccioso, in prossimità del direttore di gara, contestava urlando una sua decisione, nonché per avere successivamente

VIDEO Juventus-Milan 1-0 - Highlights e sintesi della Supercoppa Italiana. Il gol di Cristiano Ronaldo - espulso Kessié : La Juventus ringrazia Cristiano Ronaldo ed alza il decimo trofeo della gestione Allegri: a Jeddah il Milan è sconfitto per 1-0 nella finale della Supercoppa Italiana grazie alla rete nella ripresa del portoghese. Tanti gli episodi: da un rigore per parte reclamato, alla traversa di Cutrone in avvio di ripresa, fino al gol del raddoppio annullato a Dybala. Da sottolineare anche che il Milan ha chiuso in dieci per l’espulsione di ...

Milan - Bakayoko tiene per mano la mediana. Kessie ha perso lucidità : Giornata da dimenticare per il Milan: prima il caso Higuain , che ha tenuto banco fin da questa mattina, poi il k.o. con la Juventus che ha tolto ai rossoneri la possibilità di conquistare la ...

Calciomercato Milan - Tottenham e Chelsea piombano su Kessie : Calciomercato Milan – Secondo quanto riportato dal Daily Express, il Tottenham avrebbe individuato nel centrocampista del Milan, Franck Kessie, il sostituto ideale per Mousa Dembele, finito nel mirino del Beijing Guoan. Per questo gli Spurs avrebbero già espresso un concreto interesse ai rossoneri per ottenere il cartellino dell’ivoriano nel corso di questo mese di gennaio. […] L'articolo Calciomercato Milan, Tottenham e ...

Milan - paurosa offerta per Franck Kessie. il Chelsea mette sul piatto 40 milioni : Non trascorrono nemmeno 24 ore dall' inizio ufficiale del calciomercato invernale e già suonano le sirene in casa Milan, provenienza Londra. Maurizio Sarri, che non ha potuto condurre la campagna trasferimenti della scorsa estate per il Chelsea, ha messo gli occhi su Franck Kessie (22 anni) dando in

Milan - un club ci prova per Kessie! : La Cina continua a provarci per Kessie . Come scrive il Corriere dello Sport , infatti, il BeijingGuoan ci sta provando per il centrocampista del Milan , ma al momento Leonardo non sta cedendo alla ricca tentazione.

Frosinone-Milan - probabili formazioni : tornano Kessie e Bakayoko : FROSINONE MILAN probabili formazioni – Il match di Santo Stefano per Rino Gattuso potrebbe rappresentare l’ultima spiaggia dopo il fallimento in Europa League e il brutto ko interno con la Fiorentina, ultima delusione di una serie di risultati poco brillanti. Nel Frosinone dopo una prima prova opaca, Baroni potrebbe rivedere la formazione schierata contro l’Udinese […] L'articolo Frosinone-Milan, probabili formazioni: ...