Marek Hamsik è ufficialmente un nuovo giocatore del Dalian

Napoli - arrivederci al capitano : Marek Hamsik è del Dalian : Marek Hamsik è un giocatore del Dalian Yifang dalle 20.30 di questa sera, il Napoli saluta dunque il suo capitano Mattia Grassani, avvocato del Napoli, ha annunciato parlando a ‘Kiss Kiss Napoli’ ciò che era atteso ormai da diversi giorni. L’avvocato partenopeo ha infatti dichiarato che Marek Hamsik ha lasciato il club di proprietà di Aurelio De Laurentiis: “E’ un giocatore del Dalian Yifang dalle 20.30 di ...

Napoli - Marek Hamsik sempre più vicino al Dalian (RUMORS) : Ore concitate, queste, per Marek Hamsik, ma non solo. Tutti i tifosi e i simpatizzanti del Napoli, infatti, sono in attesa di notizie ufficiali sulla trattativa tra il club partenopeo e i cinesi del Dalian Yifang dopo il brusco stop che c'era stato mercoledì scorso. Al momento sembra che le parti siano piuttosto vicine, con la società asiatica che sarebbe pronta ad assecondare le richieste del presidente De Laurentiis, versando 20 milioni di ...

Napoli - Hamsik ha lasciato l'Italia : Marek in volo verso la Slovacchia : Marek Hamsik se ne va. All'alba la partenza del capitano del Napoli dalla sua abitazione di Pinetamare, ha deciso nella notte di attendere a casa sua, in Slovacchia, quelli che saranno gli...

Aveva ragione mio fratello su Marek Hamsik : Nell’estate del 2008 Nell’estate del 2008 il Napolista non esisteva. Esisteva Facebook, ma era solo una pagina internet, non ancora la nostra vita. L’iphone era roba per ricchi e la maggior parte di noi Aveva in tasca cellulari che, nel migliore dei casi, a stento navigavano. I social non erano così pervasivi, col modo tossico di litigare cui ti inducono. Il confronto, sul calcio come su qualsiasi altro argomento, era ancora ...

Il calcio Napoli ha deciso di soprassedere alla cessione di Marek Hamsik ai cinesi : La notizia è arrivata a tarda sera, quando nulla avrebbe lasciato presagire che potessero esserci sviluppi clamorosi sulla cessione di Marek Hamsik al Dalian Yifang.Invece, il botto c’è stato, eccome: il capitano non andrà via, perché la trattativa col club cinese è saltata così come ha comunicato la società attraverso twitter. «Il calcio Napoli ha deciso di soprassedere alla cessione di Marek Hamsik ai cinesi, poiché le modalità di pagamento ...

Colpo di scena : Marek Hamsik rimane al Napoli : Solo pochi giorni fa il capitano dei partenopei salutava compagni e città cantando e invece la notizia, appena battuta dalle agenzie, ha dell'eclatante con la società Napoli calcio che con un comunicato ufficiale fa sapere che "Marekiaro" non lascerà il Napoli. Ecco il testo diffuso dagli azzurri su Twitter: "Il Calcio Napoli ha deciso di soprassedere alla cessione di Marek Hamsik ai cinesi poiché le modalità di pagamento della cifra pattuita ...

Marek Hamsik - salta il trasferimento dal Napoli : la truffa cinese - come volevano fregare De Laurentiis : Il trasferimento di Marek Hamsik dal Napoli ai cinesi del Dalian è saltato. A comunicarlo è lo stesso club partenopeo che in un tweet ha spiegato: "di soprassedere alla cessione di Marek Hamsik ai cinesi poiché le modalità di pagamebnto della cifra pattuita non collimano con gli accordi precedenteme

Calcio - Serie A : Marek Hamsik resta al Napoli! La società toglie dal mercato il capitano : Marek Hamsik resterà un giocatore del Napoli! Questa è la clamorosa notizia che un’ora fa è stata fatta trapelare dalla società partenopea. Con un tweet sul suo profilo ufficiale, il Napoli ha confermato che è saltato il trasferimento dello slovacco alla squadra del Dalian Yifang: “Il Calcio Napoli ha deciso di soprassedere alla cessione di Marek Hamsik ai cinesi poiché le modalità di pagamento della cifra pattuita non collimano con ...

Il Napoli ha annunciato che la cessione di Marek Hamsik è saltata : La squadra di calcio del Napoli ha comunicato che la cessione del calciatore slovacco Marek Hamsik è saltata. Pochi giorni fa il Napoli aveva trovato un accordo con la squadra cinese del Dalian Yifang per circa 20 milioni di euro: lì

Marek Hamsik al Dalian Yifang/ Calciomercato Napoli - ultime notizie : il padre - 'tutto fatto entro 48 ore' : Calciomercato Napoli, Marek Hamsik ha la valigia pronta: il centrocampista slovacco andrà in Cina, arriva la conferma del padre.

Hamsik-Napoli - rivelazione clamorosa : “La Juve ha cercato Marek…” : Hamsik-Napoli – A SportNews, Pierpaolo Marino racconta il suo Marek Hamsik, svelando un retroscena clamoroso. L’ormai ex capitano azzurro è stato vicino alla Juventus, cercato appunto qualche anno fa. Leggi anche: Tonali-Juventus, finalmente ci siamo: trattativa avviata, ecco i dettagli Hamsik-Napoli, la Juve lo voleva “Quando il Napoli era in serie C andai a vedere il Brescia, che militava in B, […] More

'Marekiaro resta a casa' - la canzone per Hamsik è già virale : La partenza di Marek Hamsik per la Cina è tutt'altro che cosa fatta. È vero, il centrocampista slovacco ha chiesto di trasferirsi e il Napoli sarebbe disposto anche a farlo partire, ma mancherebbe l'...

Sky : Marek Hamsik è un calciatore del Dalian Yifang - contratto firmato in giornata : Secondo quanto riferito da Sky Sport si conclusa la trattativa che porterebbe Marek Hamsik al Dalian Yifang. Di fatto sembrerebbe che il contratto, che legherebbe lo slovacco ai cinesi per i prossimi tre anni, sia stato firmato in ...