Mantova | consigliere FdI | “Frittelle gratis al luna park | solo per i bimbi italiani”

ilfattoquotidiano

: Osceno ma vero: venerdì 15 al lunapark di Mantova si distribuiranno frittelle solo ai bambini italiani grazie a una… - stanzaselvaggia : Osceno ma vero: venerdì 15 al lunapark di Mantova si distribuiranno frittelle solo ai bambini italiani grazie a una… - marcofurfaro : “Frittelle gratis ai bambini, ma solo a quelli italiani”. L’ennesimo episodio della barbarie razzista è a #Mantova,… - giornalettismo : 'Prima i bambini italiani'. Polemiche attorno al consigliere comunale di #Mantova, Luca De Marchi, che darà… -

(Di mercoledì 13 febbraio 2019) Frittellealdi, ma soltanto ai bambini italiani. Questa l’iniziativa ideata da Luca De Marchi,comunale di Fratelli d’Italia, già Lega e CasaPound. Una rilettura piuttosto discutibile del concetto “prima gli italiani”. “Ma perché il Comune di– dice De Marchi al fattoquotidiano.it per giustificare l’iniziativa – utilizza l’80% degli aiuti sociali per le famiglie extracomunitarie che rappresentano il 13% della popolazione?”. Ilnega che l’iniziativa, che porta avanti “da 5 anni”, abbia intenti discriminatori: “Le assicuro – dice – che mai nessun bambino è tornato a casa senza frittella. La mia, mi rendo conto, è stata una provocazione forte, fatta nel mio stile”.L’iniziativa non è per nulla piaciuta ai vertici del suo ...