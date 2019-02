L' Australia riaprirà l' isola carcere per i richiedenti asilo

In Australia riaprirà il controverso centro di detenzione per migranti dell’Isola di Natale : Il primo ministro Australiano Scott Morrison ha annunciato che verrà riaperto il centro di detenzione per migranti dell’Isola di Natale, che era stato chiuso lo scorso settembre dopo numerose critiche per le condizioni precarie in cui erano costretti a vivere i