La Porta Rossa 2 | diretta prima puntata | l' omicidio

LA Porta Rossa 2 - anticipazioni seconda puntata di mercoledì 20 febbraio 2019 : anticipazioni e trama seconda puntata della fiction La PORTA ROSSA 2, in onda mercoledì 20 febbraio 2019 in prima serata su Rai 2: Vanessa trova a casa di Filip il quaderno che lo spacciatore trovato morto aveva con sé e nota che tra i nomi dei debitori c’è quello del padre del ragazzo. Inoltre vi è riPORTAto il titolo del libro apparso a Cagliostro nella visione in cui ha visto la figlia in pericolo. Mentre Filip viene scagionato ...

La Porta Rossa 2 - diretta prima puntata : la visione di Cagliostro : [live_placement] Due anni fa oltre 3 milioni di persone hanno aspettato di vedere il Commissario Cagliostro (Lino Guanciale) attraversare la Porta che lo avrebbe Portato via dal mondo terrestre, cosa non avvenuta. Ora, quindi, i fan de La Porta Rossa sono pronti a ritrovare il protagonista ed a capire perché sia rimasto: nella seconda stagione, in onda da questa sera, 13 febbraio 2019, alle 21:20, i misteri su cui indagare non riguarderanno ...

Anticipazioni La Porta Rossa 2 : morte di Cagliostro - la testimonianza di Vanessa : La porta rossa 2: cosa succederà nella seconda puntata? Una seconda stagione de La porta rossa iniziata con un Jonas invecchiato e un Cagliostro desideroso di sapere quale fosse il legame di quest’uomo con Rambelli. Lino Guanciale e Gabriella Pession sono nuovamente protagonisti della serie televisiva di successo di Rai Due. Tra Vanessa e Filip sembra […] L'articolo Anticipazioni La porta rossa 2: morte di Cagliostro, la ...

La Porta Rossa 2 - diretta prima puntata : Due anni fa oltre 3 milioni di persone hanno aspettato di vedere il Commissario Cagliostro (Lino Guanciale) attraversare la Porta che lo avrebbe Portato via dal mondo terrestre, cosa non avvenuta. Ora, quindi, i fan de La Porta Rossa sono pronti a ritrovare il protagonista ed a capire perché sia rimasto: nella seconda stagione, in onda da questa sera, 13 febbraio 2019, alle 21:20, i misteri su cui indagare non riguarderanno più solo lui, ma ...

La Porta Rossa 2 seconda puntata : trama e anticipazioni 20 febbraio : LA Porta Rossa 2 seconda puntata. Con le puntate inedite della seconda stagione, tornano su Rai 2 i nuovi episodi della fiction con Lino Guanciale e Gabriella Pession. Di seguito trama e anticipazioni del secondo appuntamento mercoledì 20 febbraio 2019. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING La Porta Rossa 2 seconda puntata: trama e anticipazioni 20 febbraio La Porta Rossa 2 seconda puntata – episodio 3. Quando Vanessa ...

La Porta Rossa 2 - prima puntata/ Anticipazioni : l'evoluzione dei personaggi : La Porta Rossa 2, Anticipazioni prima puntata: Cagliostro assiste ala nascita di sua figlia, ma la felicità viene spezzata da una terribile visione.

La Porta Rossa 2 : tutti i personaggi : La Porta Rossa 2 - Valentina Romani e Pierpaolo Spollon Tanti personaggi già noti ed altri nuovi, Portatori di ulteriore mistero, animeranno le sei prime serate che Rai 2 dedicherà a La Porta Rossa. Lino Guanciale, Gabriella Pession e Valentina Romani tornano ad indagare a Trieste, pronti ad accogliere nel cast Antonia Liskova, Fortunato Cerlino e Carmine Recano. Scopriamo chi saranno i loro personaggi. La Porta Rossa 2: personaggi ed ...

LA Porta Rossa 2 - PRIMA PUNTATA/ Anticipazioni : 'Rambelli è un'anima nera' : La PORTA ROSSA 2, Anticipazioni PRIMA PUNTATA: Cagliostro assiste ala nascita di sua figlia, ma la felicità viene spezzata da una terribile visione.

La Porta Rossa 2 Anticipazioni : Stasera su Rai 2 la prima puntata : Al via Stasera la seconda stagione della fiction Rai con Lino Guanciale e Gabriella Pession. Scopriamo le Anticipazioni dei primi due episodi.

La Porta Rossa - Antonio Gerardi a Blogo : "Stefano Rambelli è un'anima nera ma è anche un uomo buono" (Video) : A partire da questa sera, mercoledì 13 febbraio 2019, avrà inizio la seconda stagione de La Porta Rossa, serie tv in onda su Rai 2.Antonio Gerardi ricoprirà il ruolo di Stefano Rambelli, il vicequestore e amico di Leonardo Cagliostro, a processo per il suo omicidio.prosegui la letturaLa Porta Rossa, Antonio Gerardi a Blogo: "Stefano Rambelli è un'anima nera ma è anche un uomo buono" (Video) pubblicato su TVBlog.it 13 febbraio 2019 16:41.

Gabriella Pession a Blogo : "Anna Mayer proverà a farsi giustizia da sola. Il successo de La Porta Rossa sta nelle parole" (Video) : A partire da questa sera, mercoledì 13 febbraio 2019, avrà inizio la seconda stagione de La Porta Rossa, serie tv in onda su Rai 2.Gabriella Pession vestirà nuovamente i panni del magistrato Anna Mayer, la moglie del commissario Cagliostro, che, in questa seconda stagione, verrà accusata dell'omicidio di suo marito. prosegui la letturaGabriella Pession a Blogo: "Anna Mayer proverà a farsi giustizia da sola. Il successo de La Porta Rossa sta ...

La Porta Rossa - Lino Guanciale a Blogo : "Una terza stagione? Non sarebbe un dispiacere indossare di nuovo quel cappotto..." (Video) : A partire da questa sera, mercoledì 13 febbraio 2019, avrà inizio la seconda stagione de La Porta Rossa, serie tv in onda su Rai 2.Lino Guanciale tornerà ad indossare i panni di Leonardo Cagliostro, il commissario morto assassinato, rimasto nel mondo dei vivi per indagare sul suo stesso omicidio. prosegui la letturaLa Porta Rossa, Lino Guanciale a Blogo: "Una terza stagione? Non sarebbe un dispiacere indossare di nuovo quel cappotto..." ...

Torna La Porta Rossa : e il fantasma del commissario continua a indagare : Rimasto nel mondo dei vivi, Cagliostro tiene d'occhio Jonas, l' uomo che si è risvegliato dal coma dopo trent'anni. Interrogato dalla polizia, Jonas nega di saper e chi gli abbia sparato, ma alla sua ...

GABRIELLA PESSION È ANNA MAYER/ 'Impazzita per mio figlio Giulio' - La Porta Rossa 2 - : GABRIELLA PESSION torna in onda oggi, mercoledì 13 febbraio 2019, con la seconda stagione de La porta rossa, il personaggio di ANNA MAYER.