Juve Women | Braghin | ' Scudetto a metà col Brescia | Milan diverso da noi'

Juve Women - Salvai : 'E' una Roma diversa - vogliamo i tre punti' : Cecilia Salvai , centrale della Juve ntus Women , ha presentato il match di Serie A femminile contro la Roma ai microfoni di Sky Sport : 'Dobbiamo affrontarla come tutte le altre partite, l'obiettivo è quello di rimanere in testa fino alla fine e ogni sfida vale tre punti. Sarà una Roma diversa da quella che abbiamo incontrato ...

Juve Women - Guarino : 'Che reazione col Chievo' : La coach della Juve ntus Women , Rita Guarino ha commentato la vittoria contro il Chievo ai microfoni di Sky Sport : 'Cos'ho detto dopo i due pali del Chievo? Meglio non ripeterlo, ma è chiaro che ci siamo preoccupati. Dopo la ripresa natalizia non è mai semplice ritrovare la concentrazione. Le ragazze? Devo ...

Juve Women - Boattin : 'Approccio sbagliato - poi abbiamo fatto bene' : E' entrata in una situazione per nulla facile, dopo l'infortunio di Salvai, e si è presa gli applausi a fine gara. Lisa Boattin esprime tutta la sua felicità ai microfoni di Sky Sport . 'Il secondo tempo? Sicuramente è stato diverso dall'Approccio iniziale, ma lo sapevamo: toccava entrare convinte perché non è mai facile rientrare dopo la sosta. Con questo risultato abbiamo ...