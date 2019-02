Italiano un terzo dei big europei ma Francia regina ricavi

ilfogliettone

(Di mercoledì 13 febbraio 2019) Il settore moda in Italia gode di buona salute e ha confermato il trend di crescita. Nel 2017 ha rappresentato infatti l'1,3% del Pil con un fatturato aggregato pari a 70,4 miliardi, che è cresciuto del 4,5% rispetto all'anno precedente. È quanto emerge dall'indagine annuale sulla moda dell'Area Studi di Mediobanca.I bigdella moda hanno registrato nel 2017aggregati per 226,2 miliardi, in crescita del 33% sul 2013. Nonostante l'Italia con le sue big 15 sia il paese più rappresentato a livello numerico - oltre undel totale - è la, con il 30,3% deiaggregati, ad aggiudicarsi il primato per giro d'affari, favorita anche dall'apporto dei marchi italiani acquistati dai colossi d'Oltralpe. Il 40% delle principali società della moda italiana infatti è in mani straniere. Delle 163 imprese del settore con fatturato superiore ai 100 milioni, 66 sono a ...