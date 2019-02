Italia sommersa dal mare nel 2100 | a rischio Napoli e Venezia

Global Warming - dati allarmanti da Enea : "Nel 2100 l' Italia sarà sommersa dal mare" : L'allarmante previsione dell'agenzia per le tecnologie e per l'energia: "Serve un piano di mitigazione e adattamento"

Global Warming - dati allarmanti da Enea : "Nel 2100 l' Italia sarà sommersa dal mare" : L'allarmante previsione dell'agenzia per le tecnologie e per l'energia: "Serve un piano di mitigazione e adattamento"

L’Italia è sommersa dalle chiamate spam : 3° posto in Europa e 11° nel mondo : Secondo il nuovo Truecaller Insights Report, l'Italia è uno dei Paesi maggiormente "colpiti" dalle chiamate spam: di media sono più di 3,8 milioni ogni mese, 10,8 al mese per ogni utente, con un aumento del 22,7% rispetto allo scorso anno. L'articolo L’Italia è sommersa dalle chiamate spam: 3° posto in Europa e 11° nel mondo proviene da TuttoAndroid.