Isola dei Famosi 2019 | il messaggio dei figli di Kaspar Capparoni VIDEO

Isola dei Famosi - caos in diretta : i naufraghi manomettono la macchina del riso. Beccati dalla produzione : La nuova puntata dell' Isola dei Famosi è iniziata con l'inganno. O meglio, con un tentato inganno da parte dei naufraghi. La produzione, infatti, ha scoperto che i concorrenti, affamati, hanno ...

Soleil Sorge e Giorgia Venturini : accesa lite all’Isola dei Famosi : L’Isola 2019: Soleil Sorge si confronta con Giorgia Venturini in diretta In seguito alla delusione di Giorgia Venturini nei confronti di Soleil Sorgè, stasera in diretta all’Isola dei Famosi Alessia Marcuzzi ha voluto mettere a confronto l’ex fidanzata di Cartasegna con l’ex concorrente di Saranno Isolani. Giorgia ha dichiarato che quando qualcuno entra in un gruppo già consolidato dovrebbe farlo piano piano, e non con ...

Isola dei Famosi 2019 - Paolo Brosio sbotta contro la produzione : "Quando le regole fanno comodo a voi si possono superare" : Nella quinta puntata dell'Isola dei Famosi i nervi scoperti giocano brutti scherzi. Paolo Brosio ne fa le veci subendo le tensioni in riferimento a ciò che è accaduto nelle ultime ore sul caso della manomissione del macchinario per il riso. Stefano Bettarini, imputato per aver compiuto il fattaccio ha trovato appoggio da parte del naufrago ed ex inviato del reality che dopo un iniziale silenzio è letteralmente sbottato: Mi ritengo ...

Ariadna Romero - chi è l'attrice e modella di origini cubane all'Isola dei famosi : In questi anni frequenta diverse scuole di recitazione per continuare a migliorarsi e nel 2015 è co-conduttrice insieme a Fabio Tavelli di Studio Eurobasket su Sky Sport in occasione degli Europei di ...

L’Isola dei Famosi – Quinta puntata del 13 febbraio 2019 – Ariadna Romero new entry. : Ad appena tre giorni dall’ultima puntata trasmessa, nella nuova collocazione del mercoledì, quinto appuntamento con L’Isola dei Famosi, condotta per il quinto anno consecutivo da Alessia Marcuzzi. Il compito di narrare le fatiche dei naufraghi in Honduras quest’anno è affidato ad Alvin, mentre in studio i commentatori a bordo campo saranno due new entry che […] L'articolo L’Isola dei Famosi – Quinta puntata del 13 febbraio 2019 ...

Ariadna Romero all’Isola dei Famosi : Ariadna Romero Ariadna Romero è una naufraga della quattordicesima edizione dell’Isola dei Famosi. E’ entrata in corsa nella quinta puntata del reality condotto da Alessia Marcuzzi. Percorso all’Isola dei Famosi 2019 - 13 febbraio, quinta puntata | Ariadna entra ufficialmente in gioco. In aggiornamento… Isola dei Famosi 2019: chi è Ariadna Romero Ariadna nasce a Fomento, a Cuba, il 19 settembre 1986. L’esordio in ...

Isola dei Famosi 2019 - quinta puntata in diretta : Maddaloni vuole smascherare Bettarini : Marco Maddaloni - Isola dei Famosi 2019 L’Isola dei Famosi 2019 prosegue di mercoledì e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras durante la quinta puntata. Isola dei Famosi 2019: anticipazioni quinta puntata In diretta su Canale 5, a partire dalle 21.30 circa, Alessia Marcuzzi conduce la ...

