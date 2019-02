In Italia 16 milioni di pensionati | ma le donne incassano meno

Pensionati - 16 milioni in Italia nel 2017 : Sono 16 milioni i Pensionati registrati nel 2017 che percepiscono una pensione media di 17.886 euro , in crescita di 306 euro rispetto all'anno precedente. Le donne sono il 52% ma percepiscono ...

Superenalotto - oltre 100 milioni di jackpot : cosa farebbero gli Italiani se vincessero. Le risposte che non ti aspetti : L'estrazione metterà in palio 104,3 milioni di euro , ad oggi il 2° jackpot più alto d'Europa e il 4° jackpot più alto al mondo. Superenalotto è un momento di divertimento, sogno e speranza. Una ...

Berlusconi - i pm : “Condannare l’amico Bianchi a 4 anni. Da PublItalia 27 milioni senza svolgere alcuna attività lavorativa” : Condannare a quattro anni di carcere Alberto Bianchi, l’amico di gioventù di Silvio Berlusconi. È quello che chiede il pm Mauro Chierici alla prima sezione penale di Milano, che sta celebrando un processo per una presunta frode fiscale con un giro di false fatture per operazioni inesistenti da oltre 8 milioni di euro. Soldi che arrivavano da Publitalia, concessionaria di pubblicità del gruppo Mediaset, e che sarebbero stati incassati dallo ...

Ciclismo - il Giro d’Italia 2021 partirà dalla Sicilia? Finanziati 10 milioni di euro dalla Regione : Il Giro d’Italia 2021 potrebbe partire dalla Sicilia, l’Isola potrebbe ospitare il via della Corsa Rosa il prossimo anno. Il Governo Regionale ha infatti stanziato 6,2 milioni di euro per questo evento. Il finanziamento, deliberato lo scorso 4 febbraio da Palazzo d’Orleans, prevede altri 1,2 milioni di euro all’anno per organizzare tre edizioni del rinato Giro di Sicilia: totale di 9,8 milioni di euro, una vera e propria ...

Il faro del Grande fratello Inps sui conti di 23 milioni di Italiani : Grazie alle domande per il reddito di cittadinanza, l'Inps avrà accesso ai conti correnti di ventitré milioni di italiani. Lo screening è già partito: chi in queste settimane ha richiesto per la prima ...

Il faro del Grande fratello Inps sui conti di 23 milioni di Italiani : Grazie alle domande per il reddito di cittadinanza, l'Inps avrà accesso ai conti correnti di ventitré milioni di italiani. Lo screening è già partito: chi in queste settimane ha richiesto per la prima ...

Berlusconi : “Situazione dell’Italia? Io in un giorno ho perso 120 milioni. Mi considero un sacerdote della democrazia” : Silvio Berlusconi durante un evento a Teramo in sostegno del candidato presidente del centrodestra alle regionali abruzzesi, Marco Marsilio, attacca l’operato del governo M5s-Lega alla luce degli ultimi dati economici. “L’Italia? Il calo della produzione ha fatto crollare la borsa, solo io giovedì ho perso 120 milioni“. Il leader di Forza Italia vuole convincere la platea a votare per il centrodestra alle urne di domenica ...

Sanremo 2019 - la quarta serata vista da 9 milioni 552mila Italiani. In calo sul 2018 : Sono stati 9 milioni 552 mila, pari al 46.1% di share, i telespettatori che hanno seguito la quarta serata del Festival di Sanremo, dedicata ai duetti dei 24 Big con gli ospiti che hanno reinterpretato le canzoni in gara L'anno scorso la serata duetti aveva raccolto un ascolto boom con 10 milioni 108 mila telespettatori e il 51.1% di share.

Mef-Agid - si semplifica registrazione Spid per 2 milioni di Italiani : Questa semplificazione, per il Ministero dell'economia e delle Finanze, serve per incrementare l'efficienza economica e migliorare la facilità d'uso del sistema.

L’influenza al suo picco - quasi 5 milioni gli Italiani a letto : L’influenza al suo picco, quasi 5 milioni gli italiani a letto. 52 decessi dall’inizio dell’epidemia. I dati del Sistema nazionale di sorveglianza InfluNet evidenziano che L’influenza ha colpito tutte le Regioni italiane, anche se in modo particolare quelle del Centro e Sud. Nello specifico, dall’inizio della sorveglianza sono stati stimati 4.780.000 casi di sindrome influenzale in tutto il Paese e confermati 282 casi gravi di influenza (tra ...

Cerca tra i ricordi di famiglia e scopre un tesoro da 2 milioni : il più antico libretto bancario d'Italia : ... di intraprendere un'azione legale - dinanzi al Tribunale civile di Roma - nei confronti della Banca d'Italia e del ministero dell'Economia e delle finanze, per ottenere il consistente rimborso della ...

Cerca tra i ricordi di famiglia e scopre un tesoro da 2 milioni : il più antico libretto bancario d'Italia : ... di intraprendere un'azione legale - dinanzi al Tribunale civile di Roma - nei confronti della Banca d'Italia e del ministero dell'Economia e delle finanze, per ottenere il consistente rimborso della ...

Istat : sempre meno Italiani - stranieri oltre i 5 milioni : sempre meno residenti in Italia, dove gli stranieri invece aumentano e rappresentano l'8,7% della popolazione; e ancora meno nascite. Per il quarto anno consecutivo, segnala l'Istat, cala la ...

Cresce il gaming online : 8.7 milioni di Italiani giocano in streaming : Circa un italiano su sei gioca in streaming live su internet (16%). Un trend in crescita rispetto al 2017. È uno dei principali dati principali dallo studio annuale Digital 2019, pubblicato da We Are Social, in collaborazione con Hootsuite. Uno studio sempre molto atteso da chi è in cerca di dati e di tendenze per il mondo digitale italiano e globale.Lo scorso dicembre scrivevo come gli eSport – vere e proprie competizioni ...