Il film di Breaking Bad arriva su Netflix | ci sarà anche Walter White? Tutti i dettagli

(Di mercoledì 13 febbraio 2019)Dopo le prime voci, è finalmente ufficiale: ildiBad si farà e arriverà molto presto. Secondo l'Hollywood Reporter, Aaron Paul tornerà nei panni di Jesse Pinkman, pupillo di, per il lungometraggio sequel ambientato dopo la fine della serie tv.Il debutto è previsto prima sulla piattaforma video(che tuttora detiene i diritti sulle cinque stagioni diBad) e successivamente approderàsul network americano AMC, che mandò in onda la serie tv dal 2008 al 2013.IldiBad è stato scritto dal creatore dello show, Vince Gilligan, mentre la trama è incentrata sulla "fuga di un uomo rapito e la sua ricerca di libertà". Come i fan della serie originale ricorderanno, il viaggio di Jesse si era concluso dopo esser fuggito dal gruppo di Jack nell'ultimo episodio andato in onda nel settembre del 2013. Il progetto non ha ancora un ...