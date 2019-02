Icardi | Spalletti | Era convocato | non è voluto venire Si riaccende il mercato

Inter - Spalletti chiarisce sul caso Icardi : 'E' lui che non è voluto venire a Vienna' : E' fortissima crisi tra l'Inter e Mauro Icardi. Questa sera il giocatore non sarà a Vienna per disputare l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Secondo quanto dichiarato dall'allenatore dei nerazzurri Luciano Spalletti, però, a scegliere di non partecipare alla gara è stato il bomber argentino. Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Spalletti ha spiegato che "Icardi era tra i convocati per il Rapid Vienna, ma è lui che non s'è ...

Spalletti e la verità sul caso Icardi : "Era convocato. Si è autoescluso" : Colpo di scena nel caso Icardi. L'allenatore dell'Inter, Luciano Spalletti, ha rivelato in conferenza stampa che l'attaccante ha rifiutato la convocazione: 'La decisione di togliere la fascia da ...

Inter - Spalletti : "Icardi out? No - era convocato. La scelta è stata sua" : Nel giorno più difficile dell'Inter, con l'esplosione del caso Icardi , Luciano Spalletti non si tira indietro. L'allenatore nerazzurro, nella pancia dell'Allianz Stadion di Vienna, racconta le ultime ...

Icardi non convocato - Spalletti shock : “Ha rifiutato la convocazione” : Icardi NON convocato – Ben figurare nel debutto stagionale in Europa League, ma soprattutto ‘assorbire’ il caso Icardi. È il compito dell’Inter, in campo giovedì in Austria col Rapid Vienna per l’andata dei sedicesimi di Europa League. Luciano Spalletti ai microfoni di ‘Sky Sport’. Leggi anche: Juventus-Frosinone streaming: ecco dove vedere il match, no Rojadirecta Icardi non convocato, Spalletti rivela ...

Mauro Icardi - caos Inter. Luciano Spalletti : 'Era stato convocato - lui non si è presentato' : Il caso Mauro Icard i fa esplodere l'Inter . È Luciano Spalletti , in conferenza stampa, a fornire un nuovo pesantissimo dettaglio sull'ormai ex capitano nerazzurro, a cui la società ha deciso di ...

Spalletti : "Icardi convocato - non è venuto" : Mauro Icardi 'non e' venuto a Vienna per l'Europa League: era convocato. E' impreciso dire che l'Inter non lo aveva convocato'. Lo ha detto Luciano Spalletti, parlando a Sky alla vigilia della ...

Inter - è rottura con Icardi Spalletti : era convocato per Vienna - si è autoescluso - Vota E non è più il capitano|Video : Dopo lo spoglio della fascia, l'attaccante argentino decide di tenersi fuori dalla sfida dei sedicesimi di Europa League. E la sorella di Mauro attacca Wanda

Rapid Vienna-Inter conferenza Spalletti : “Icardi ha deciso di non venire” : Rapid VIENNA INTER conferenza Spalletti – “Siamo venuti a Vienna per tentare di fare risultato e vincere. Abbiamo una partita importantissima davanti, ci sono già passate davanti altre situazioni che non siamo riusciti a prendere: tutte le attenzioni adesso vanno alla partita”. Restare concentrati sulla trasferta valida per i 16esimi di finale di Europa League […] L'articolo Rapid Vienna-Inter conferenza Spalletti: ...

Inter - Spalletti : "Icardi non convocato? No - è stato lui a non voler venire a Vienna" : Luciano Spalletti, prima della conferenza stampa di rito, si è presentato ai microfoni di Sky Sport ed ha spiegato come l'ex capitano non sia tra l'elenco dei convocati per sua volontà: 'La decisione ...

Spalletti : «Icardi era convocato - lui ha scelto di non esserci» : “Scelta sofferta del club” Ovviamente la conferenza di Luciano Spalletti alla vigilia di Rapid Vienna-Inter è stata incentrata quasi tutta sulla vicenda Icardi. Spalletti ha chiarito che Icardi era stato convocato, ma è stato lui a non voler esserci dopo la scelta di togliergli la fascia di capitano. Ecco le dichiarazioni di Spalletti: La decisione di togliere la fascia da capitano a Icardi è stata difficile e dolorosa, una decisione molto ...

Caso Inter - Spalletti : “Icardi? Il calciatore ha deciso di restare a casa” : Tensione altissima in casa Inter dopo la decisione del club nerazzurro di togliere la fascia di capitano ad Icardi, ecco le dichiarazioni di Spalletti in conferenza alla vigilia della gara contro il Rapid Vienna: “La decisione di togliere la fascia a Icardi è stata difficile, molto dolorosa perché sappiamo quale sia il suo valore ma è stata assolutamente condivisa. L’abbiamo presa per il bene dell’Inter. La mancata ...

Inter - Icardi salta il Rapid Vienna. Ormai è rottura. E Spalletti : si è autoescluso| Tolta fascia di capitano : Intanto, la sorella di Icardi, Ivana, che non è in buoni rapporti con Wanda Nara, ha voluto commentare su Twitter l'accaduto con sarcasmo : «Cronaca di una morte annunciata. Povero fratello mio, ...

Mauro Icardi - caos Inter. Luciano Spalletti : "Era stato convocato - lui non si è presentato" : Il caso Mauro Icardi fa esplodere l'Inter. È Luciano Spalletti, in conferenza stampa, a fornire un nuovo pesantissimo dettaglio sull'ormai ex capitano nerazzurro, a cui la società ha deciso di togliere la fascia come punizione per la telenovela sul rinnovo contrattuale scatenata dalla sua moglie e a

Spalletti su Icardi : «Era convocato - ha deciso lui di non venire» : Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell’incontro di Europa League con il Rapid Vienna. Il tecnico toscano non ha potuto sottrarsi alle domande sul caso del giorno: il passaggio della fascia da capitano da Mauro Icardi a Samir Handanovic. L’ormai ex capitano dell’Inter, inoltre, non è risultato nell’elenco dei convocati per la […] L'articolo Spalletti su Icardi: «Era convocato, ha deciso lui di non venire» è ...