Hamsik | l' annuncio dell' avvocato | da stasera è un giocatore del Dalian

Napoli - Hamsik è del Dalian : possibile annuncio in giornata : Secondo il Corriere dello Sport, è fatta per il trasferimento di Hamsik in Cina al Dalian : 'A grandi passi verso l'ufficialità. Marek Hamsik fornisce un ulteriore e decisivo dettaglio relativo alla sua cessione al Dalian ...

Hamsik è volato a Madrid per le visite mediche - martedì annuncio : Marek Hamsik è a Madrid per svolgere le visite mediche per la squadra cinese del Dalian dove dovrebbe trasferirsi nei prossimi giorni. Il centrocampista slovacco – riporta SportMediaset – è volato a Madrid per sostenere le visite mediche per il nuovo club. L’affare diventerà ufficiale presumibilmente tra lunedì e martedì. De Laurentiis otterrà 20 milioni di euro più bonus in un’unica soluzione. Superato dunque lo stop ...