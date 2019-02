Hamsik Cina | è ormai fatta Il legale del Napoli | “È un giocatore del Dalian”

Napoli - Ancelotti 'Facciamo diventare la coppa una avventura indimenticabile'. Hamsik in Cina ufficiale : ZURIGO - Carlo Ancelotti parla alla vigilia della sfida d'andata degli ottavi di finale di Europa League contro lo Zurigo. Come si spiegano le ultime prestazioni del Napoli in trasferta, meno buone ...

Hamsik-Cina - l'avvocato del Napoli : 'Ci siamo' - : Marek Hamsik sta vivendo in Slovacchia le sue ultime ore da calciatore del Napoli prima di volare a Madrid per le visite mediche che lo faranno diventare un giocatore del Dalian Yifang. A confermarlo ...

Telenovela Hamsik - lui non ha dubbi : «Alla fine andrò a giocare in Cina» : Non spingete, non vi affannate. C?è da aspettare ancora qualche giorno, al di là dell?ultimatum dell?avvocato del club azzurro che è solo una ulteriore cortina...

Hamsik-Cina : tutto fatto. Giovedì il bonifico - poi il trasferimento : HAMSIK CINA, Giovedì deadline per la fumata bianca -Si sta per concludere la telenovela di mercato che negli ultimi giorni ha catalizzato l’attenzione degli appassionati di calcio. Marek Hamsik andrà in Cina: Napoli e Dalian sono riusciti a trovare un accordo che potesse soddisfare tutte le parti in causa e dunque l’attuale capitano degli azzurri […] L'articolo Hamsik-Cina: tutto fatto. Giovedì il bonifico, poi il trasferimento proviene da ...

Napoli - Hamsik in Cina? Il punto della situazione : ROMA - ' Notizie di Marek Hamsik ? E' una trattativa oggettivamente complessa e ancora in prognosi, nessuna comunicazione definitiva. Essendoci 8 ore di fuso orario tra Cina e Italia e soprattutto ...

Grassani : «Hamsik in Cina - la trattativa è complessa” : A Radio Crc La vicenda Hamsik non è ancora chiusa. Anzi. Da pochi minuti a Radio CRC è intervenuto il legale del Napoli Mattia Grassani che ha definito la trattativa «oggettivamente complessa e ancora in prognosi, non c’è nessuna comunicazione definitiva». Grassani ha addirittura parlato di un ultimatum di Ancelotti ai cinesi. «Tra domani e dopodomani avremo un esito quasi definitivo. Le modalità le conoscete. Il Napoli non è terra di ...

Napoli - si sblocca la cessione di Hamsik in Cina : visite mediche a Madrid : cessione Hamsik – Sono ore calde in casa Napoli mentre la squadra si prepara per la gara di campionato contro la Fiorentina a tenere banco è anche la questione di mercato relativa al futuro di Hamsik. Il club azzurro sembrava intenzione a far saltare la trattativa per il mancato rispetto di accordi presi precedentemente, adesso la trattativa si è nuovamente sbloccata. Il contratto che legherà lo slovacco alla squadra cinese del ...

