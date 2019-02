' Frittelle gratis solo ai bambini italiani' A Mantova è polemica sull' iniziativa del

Mantova - consigliere FdI : “ Frittelle gratis al luna park - solo per i bimbi italiani”. Meloni : “Mi dissocio categoricamente” : Frittelle gratis al luna park di Mantova , ma soltanto ai bambini italiani. Questa l’iniziativa ideata da Luca De Marchi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, già Lega e CasaPound. Una rilettura piuttosto discutibile del concetto “prima gli italiani”. “Ma perché il Comune di Mantova – dice De Marchi al fattoquotidiano.it per giustificare l’iniziativa – utilizza l’80% degli aiuti sociali ...

