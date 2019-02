F1 | novità sulla Ferrari | la sospensione posteriore diventa idraulica | la Rossa si lancia

F1 – novità Ferrari - Sebastian Vettel prova il nuovo sedile : ecco com’è andato il ‘seat fitting’ sulla Rossa 2019 : Sebastian Vettel, presso Maranello, ha effettuato il ‘seat fitting’ sulla nuova Ferrari: il pilota tedesco si è accomodato per la prima volta sul nuovo sedile della monoposto che guiderà per la stagione 2019 Il countdown prosegue inesorabile, la data che tutti i tifosi della Ferrari aspettano, segnata in rosso (ovviamente!) sul calendario, è quella del 15 febbraio: il giorno in cui verrà presentata la nuova Ferrari 2019! Manca ...

F1 - novità shock sulla nuova Mercedes W10?! Il dettaglio spiazza i fan : scompare l'argento - i colori sono pazzeschi [FOTO] : La Mercedes spiazza i fan dei social con una particolare foto che ritrae una porzione dell'ala anteriore: scomparso l'argento, i nuovi colori, verde e azzurro, strizzano l'occhio allo sponsor Petronas ...

F1 – novità shock sulla nuova Mercedes W10?! Il dettaglio spiazza i fan : scompare l’argento - i colori sono pazzeschi [FOTO] : La Mercedes spiazza i fan dei social con una particolare foto che ritrae una porzione dell’ala anteriore: scomparso l’argento, i nuovi colori, verde e azzurro, strizzano l’occhio allo sponsor Petronas Mancano pochi giorni alla presentazione ufficiale della nuova Mercedes W10, la versione 2019 della monoposto sulla quale Hamilton e Bottas sfideranno la Ferrari e le altre scuderie a caccia di un altro Mondiale. Il team di Brackley ha deciso ...

Il Musical sulla Divina Commedia torna tra novità e sfide : Roma, 1 feb., askanews, - La Divina Commedia Opera Musical, la prima opera Musicale basata sull'omonimo poema di Dante Alighieri, prosegue il suo tour sui principali palcoscenici italiani.Un viaggio ...

F1 - la Ferrari cambia tonalità di rosso per il Mondiale 2019? Tutte le novità sulla vettura di Maranello : Emergono indiscrezioni sulla nuova Ferrari che verrà ufficialmente presentata il prossimo 15 febbraio, la vettura che affronterà il prossimo Mondiale F1 potrebbe infatti avere una colorazione diversa rispetto a quella a cui eravamo abituati. Come riporta it.motorsport.com, infatti, la monoposto potrebbe distinguersi per una sfumatura rossa vicina a quella ammirata sulla Ducati Desmosedici (MotoGP) presentata di recente a Neuchatel. La monoposto ...

Raoul Bova sarà Giorgio Armani in Made in Italy : tutte le novità sulla fiction : Le novità non mancano mai in materia di fiction soprattutto adesso che Mediaset sembra sulla retta via per cambiare le cose. Ci vorrà un po' prima che il pubblico torni a dare fiducia ai prodotti del Biscione ma le novità non mancano a cominciare da Non Mentire, in onda da febbraio su Canale 5, e finendo alla nuova Made in Italy in lavorazione a Milano. La nuova fiction Taodue dovrebbe essere uno dei cavalli di battaglia dell'autunno Mediaset ...

9-1-1 2 ci sarà? Il finale della prima stagione in onda su Rai2 in attesa dei nuovi episodi : le novità sulla programmazione : 9-1-1 2 ci sarà? La domanda che i fan si fanno in queste ore è proprio questo e mentre il finale della prima stagione si avvicina, almeno per il pubblico italiano, quello americano è già alle prese con la seconda stagione ormai inoltrata. I primi dieci episodi dei 18 previsti per la seconda stagione sono andati in onda negli Usa da settembre a dicembre e lo stesso hanno fatto in Italia su Fox di Sky, questo significa che prossimamente ...

Chico Garcia - Severo de Il Segreto / La nascita della figlia Lia e le novità sulla soap a Pomeriggio 5 : Chico Garcia, Severo de Il Segreto, ospite a Pomeriggio 5. L' attore è diventato di recente papà di una bambina di nome Lia. Ecco tutti i dettagli

Modica - novità sulla Tari : novità in merito alla riduzione della Tari a Modica e detassazione per le aziende che smaltiscono correttamente i rifiuti

True Detective 3 prende ufficialmente il via con i primi episodi in italiano dal 21 gennaio : le novità sulla programmazione : Chi non si è lasciato ancora conquistare dal nuovo gioiellino di Nic Pizzolatto seguendo i primi episodi in lingua originale, potrà farlo da domani, 21 gennaio, quando True Detective 3 prenderà il via ufficialmente anche in Italia. Il terzo capitolo della serie antologica con protagonista Mahershala Ali ha preso il via domenica scorsa negli Usa e su Sky Atlantic con il passaggio dei primi due episodi in lingua originale. L'appuntamento si ...

VIDEO Inter-Benevento - Coppa Italia : possibile turnover per i nerazzurri? Le novità sulla probabile formazione : Domenica 13 gennaio (ore 18.00) l’Inter affronterà il Benevento negli ottavi di finale della Coppa Italia, i nerazzurri se la dovranno vedere contro una formazione di Serie B e partiranno con tutti i favori del pronostico ma non dovranno assolutamente sottovalutare l’avversario. Si giocherà a San Siro ma lo stadio sarà a porte chiuse dopo i cori razzisti contro Koulibaly, i padroni di casa vogliono evitare figuracce e inseguono la ...

Grandi novità sulla 1-shot Demo di Resident Evil 2 in arrivo l'11 gennaio : Grosse novità sul fronte Resident Evil 2. Trapelano nuovi, succosi dettagli sui contenuti della Demo in uscita l'11 gennaio, e disponibile solo per un tempo limitato (fino, cioè, al 30 di questo mese). Le piattaforme di destinazione sono PlayStation 4, Xbox One e PC. Leggiamo insieme il comunicato della compagnia."I fan del survival horror avranno finalmente la possibilità di provare in anteprima l'attesissimo Resident Evil 2 grazie ad uno ...

Manovra 2019 : flat e web tax tra le novità sulla Legge di Bilancio : Con la prima Manovra del governo giallo-verde, introdotta a partire dall'anno nuovo, c'è stata una notevole riduzione delle tasse per le partite Iva, ma anche la nascita di una nuova sanatoria (per le irregolarità formali nella dichiarazione dei redditi sanabili tramite il versamento di 200 euro per ogni periodo d’imposta) in arrivo. Conseguenza è l'inasprimento del prelievo su alcune categorie e l'abolizione di alcuni incentivi. Argomenti ...

Capodanno 2019 già arrivato in Fortnite - video e novità sulla mappa : Capodanno 2019 arriva anche in Fortnite con un evento in-game inaspettato per alcuni giocatori. Un video catturato da uno streamer in Nuova Zelanda, luogo in cui la mezzanotte è già arrivata ed è quindi il 2019, mostra quello che potranno vedere tutti gli utenti nelle prossime ore. Streamer Rocky ha postato un video in cui si vede una palla gigante da discoteca discendere dal cielo. Poi è la volta di fuochi d'artificio che vanno a formare la ...