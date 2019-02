Elezioni Ue | Soros sul Guardian | “L’Europa rischia di fare la fine dell’Unione sovietica

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 febbraio 2019) È necessario che “la maggioranza pro-Europa si svegli e si mobiliti per difendere i valori su cui si fonda l’Unione europea”, altrimenti alle prossimedi maggio l’Ue “farà lanel 1991”. La previsione apocalittica per l’Unione porta la firma del magnate americano di origini ungheresi Georgeche in un editoriale sulinvita le forze europeiste a compattarsi per far fronte all’ondata sovranista che punta a trasformare “il sogno dell’Europa unita nell’incubo del 21esimo secolo”.Secondo, le frange europeiste non si starebbero accorgendo che “stiamo vivendo un periodo rivoluzionario, pensando invece che il futuro assomiglierà al presente”. Non è così, insiste il filantropo e fondatore della Open Society Foundation: “Nella mia lunga vita ho assistito a molti periodi di quello che definisco squilibrio radicale. Oggi stiamo vivendo uno ...