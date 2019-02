Diamo uno sguardo più ravvicinato alle fotocamere di Samsung Galaxy S10 Plus

Cuzzilla - al governo chieDiamo uno sforzo - far ripartire le imprese : Far ripartire le imprese. E' il messaggio che manda al governo il presidente di 4.Manager, Stefano Cuzzilla, presente a Connext.

Barbara D'Urso a Pomeriggio 5 : 'Questa è l'ultima volta che ci veDiamo' ma è uno scherzo : Barbara D'Urso, poco prima di dare il via alla puntata di Pomeriggio 5, andata in onda ieri, martedì 29 gennaio, ha commentato dicendo: "Questa è l'ultima volta che ci vediamo". Il pubblico è, naturalmente, rimasto sbalordito ma, dopo poco tempo è arrivata la verità. La conduttrice ha voluto fare un piccolo scherzo al suo pubblico ironizzando su quanto accaduto alla Dottoressa Giò. Nella puntata che è andata in onda ieri, infatti, Giorgia Basile ...

Accordi&Disaccordi - Paragone (M5s) : “Caso Salvini-Diciotti? Noi non abbiamo mai negato alla giustizia nessuno : anDiamo in linea. E anche la Lega potrebbe sorprendere tutti” : “Caso Salvini-Diciotti? Credo che già Matteo Salvini abbia deciso di non sottrarsi al processo, quindi il problema neanche si pone. Noi non abbiamo mai negato alla giustizia un ministro, un parlamentare, quindi noi del M5S andiamo in linea. anche la Lega potrebbe sorprendere tutti e votare sì, qualcuno gli sta regalando una prateria elettorale, una campagna elettorale già fatta”. Gianluigi Paragone, senatore del Movimento 5 Stelle, ...

Articolo Uno Campania : ci candiDiamo a ospitare iniziativa sul Mezzogiorno : ... che sono calcolati grazie alla truffa della cosiddetta «spesa storica»: l'esempio più eclatante di una latitanza di visione nazionale, di una cessione di sovranità da parte della politica, di una ...

Tav. Toninelli : "E' uno spreco di denaro" - veDiamo analisi costi-benefici. Foietta : "Va fatta" : Qualche giorno fa Riccardo Molinari, Capogruppo alla Camera del Carroccio ha auspicato, in linea con tutto il partito: "Speriamo prevalga la politica sull'analisi dei tecnici come è avvenuto per il ...

Tav - l’analista Ponti è uno spasso : “Costi-benefici? GuarDiamo i dati e serve tempo. Esito dipende anche dalla variabile Culo” : “L’analista deve guardare tutti numeri. Non ha tempo per fare analisi originali. La politica ha i suoi tempi e le proprie esigenze. I tecnici fanno i salti mortali per tenere i tempi disponibili. dipende da una variabile importantissima che si chiama… fortuna. Se si trovano dati più o meno buoni. Non posso entrare in merito al progetto singolo. Non ragiono. Guardo i dati. I risultati erano negativi. C’è scritto. Però se ...

Augusto Minzolini e il boom economico di Luigi Di Maio : "Chiamate uno psichiatra. AnDiamo in recessione" : Altroché boom economico. "Quando la produzione industriale è -1,6 a livello mensile e -2,6 sul piano annuale, si rischia di avere un Pil tra lo 0 e - 0,1, cioè la recessione comincia in anticipo", avverte Augusto Minzolini con un post sul suo profilo Twitter: "E Luigi Di Maio parla di boom, il probl

Capri - la festa di Capodanno in centro è un flop. Il Comune : “Uno show indegno - chieDiamo i danni”. Il video dalla piazza : Un “livello bassissimo” e una prestazione “indegna“. Il Comune di Capri stronca l’esibizione del dj ingaggiato, attraverso una procedura di evidenza pubblica, per la notte di Capodanno nella piazza della cittadina. Tanto da dare mandato al proprio ufficio legale di chiedere il risarcimento per “il danno d’immagine subito” e di non pagare la prestazione. Il dj Daniele Decibel Bellini, al di là delle ...

Milan - Higuain spezza il digiuno di gol : “Gattuso mi ha sempre appoggiato - adesso prenDiamoci la Supercoppa” : L’attaccante argentino ha parlato dopo la vittoria del Milan sulla Spal, puntando adesso la concentrazione sulla Supercoppa Un digiuno lungo due mesi, da quel lontano 28 ottobre giorno di Milan-Sampdoria. A distanza di 866 minuti, Gonzalo Higuain è tornato a far breccia nella porta avversaria, piegando una Spal passata in vantaggio a San Siro grazie al gol di Petagna. Castillejo prima e il Pipita poi hanno ribaltato il risultato, ...

Diamo uno sguardo a One UI su Samsung Galaxy Note 8 (Snapdragon) : Scopriamo come funziona la closed beta di Samsung One UI per Samsung Galaxy Note 8, anche se per il momento è disponibile solo per la variante Snapdragon. L'articolo Diamo uno sguardo a One UI su Samsung Galaxy Note 8 (Snapdragon) proviene da TuttoAndroid.

Mamma ho perso l’aereo - in uno spot riveDiamo Kevin da adulto : È sicuramente uno dei film più rappresentati del periodo natalizio e uno di quelli più visti in queste settimane: Mamma ho perso l’aereo, uscito nel 1990, è diventato un cult assoluto che ha messo d’accordo diverse generazioni. Alcune delle sue scene sono davvero memorabili così come la fama del suo interprete allora giovanissimo, Macaulay Culkin, che si è legata a doppio nodo alla fortuna di Kevin McCallister, l’ottenne ...

Musumeci : «Se facciamo il presepe non offenDiamo nessuno» : Fonte: lasicilia.it , https://www.lasicilia.it/news/cronaca/210314/Musumeci-se-facciamo-il-presepe-non-offendiamo-nessuno.html, palermo , Sicilia Musumeci: «Se facciamo il presepe non offendiamo ...

Diamo uno sguardo ai traguardi raggiunti da Twitch nel 2018 : Nell'ultima puntata del suo show settimanale, Twitch ha fornito interessanti dati statistici riguardanti i traguardi raggiunti nel corso del 2018. Da quanto è emerso, pare sia stato un anno davvero niente male.Come riporta VG247, nel 2018 il numero di partner e affiliati è salito di circa l'86%, con più di 248.000 streamer diventati affiliati e più di 7.800 partner, il 2018 si è inoltre rivelato l'anno più fruttuoso in termini di iscrizioni, ...