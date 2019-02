Delta Air Lines e easyJet sono in trattativa per il salvataggio di Alitalia

Alitalia - da CdA FS Italiane "disco verde" per trattative con Delta Air Lines ed easyJet : Il Consiglio di Amministrazione del Gruppo Ferrovie dello Stato nella riunione a Roma di oggi mercoledì 13 febbraio, alla luce delle conferme di interesse pervenute da parte di Delta Air Lines ed ...

Delta Air Lines e EasyJet sono in “trattative avanzate” per il salvataggio di Alitalia - scrive Bloomberg News : La compagnia aerea statunitense Delta Air Lines e la britannica EasyJet sarebbero in “trattative avanzate” per affiancare Ferrovie dello Stato nel salvataggio di Alitalia, secondo quanto riferito da alcune fonti a Bloomberg News. Il consiglio di amministrazione di Ferrovie dello Stato si

Delta Airlines ed EasyJet "in trattativa avanzata" per Alitalia : Delta Airlines ed EasyJet sono "in trattativa avanzata" per il salvataggio di Alitalia. Lo scrive l'agenzia Bloomberg citando fonti vicine al dossier.La compagnia low cost britannica aveva presentato, il 31 ottobre scorso, la propria manifestazione di interesse per "una Alitalia ristrutturata". Un interesse, sottolineava la compagnia, coerente con la sua strategia per l'Italia.Il Cda di Ferrovie dello Stato, che sta lavorando da settimane al ...

ALITALIA/ La tattica di Air France e Delta per ritardare l'arrivo di Lufthansa : Contrariamente a quanto si pensa, Air France e Delta non sono interessate ad ALITALIA: cercano solo di ritardare l'arrivo di Lufhtansa

Air France vola via. La compagnia francese potrebbe uscire dalla partita per rilevare Alitalia assieme a Delta. Inizia una guerra industriale? : Business is business, gli affari sono affari. Fino a che punto la logica che sottende le dinamiche di pezzi di potere e interessi si fa condizionare da uno scontro politico-diplomatico come quello in corso tra Italia e Francia? Dopo l'indiscrezione del Sole 24 ore, che riferisce di un passo indietro di Air France, la partita Alitalia si ritrova ingarbugliata proprio in questo interrogativo. La compagnia non commenta né però ...

Alitalia - le Fs puntano al 20-25% con Delta e AirFrance al 40% : Roma, 21 gen., askanews, - Le Fs puntano a mantenere una quota dell'Alitalia tra il 20 e il 25% al termine del riassetto della compagnia aerea, con l'ingresso di Air France-Klm e Delta con quote ...

Alitalia : rischio esuberi con ingresso di Delta Airlines e Air France Klm : Oltre al 40% in mano ai due vettori esteri, gli altri soci sarebbero Fs con una quota di minoranza 25-30%, il ministero dell'Economia al 15%, mentre il residuo 10-15% verrebbe coperto da una o due ...

Alitalia - ipotesi 40% Air France-Delta : allarme sindacati : Le due compagnie avrebbero infatti "espresso una disponibilita' a investire con una quota del 20% ciascuna nella newco Alitalia durante gli incontri con la delegazione di Fs, la scorsa settimana ad ...

Alitalia - ipotesi di ingresso con il 40% di Delta Air Lines e Air France-Klm : Gianfranco Battisti non vuole più del 25-30% e pone la condizione di non intaccare gli investimenti ferroviari, il ministero dell'Economia che potrebbe convertire parte del prestito statale nel 15%, ...

Salvataggio Alitalia - Delta e Air France-KLM soci industriali col 40% del capitale? : Teleborsa, - Delta Air Lines è disponibile a entrare nel capitale di Alitalia insieme al gruppo Air France-KLM con una quota del 40%. La conferma della novità che potrebbe segnare la svolta nelle ...

Delta e Air France-Klm disponibili ad entrare nel capitale Alitalia : Roma, 19 gen., askanews, - Delta Air Lines è disponibile a entrare nel capitale di Alitalia insieme al gruppo Air France-Klm con una quota del 40%. 'È la novità che potrebbe segnare una svolta nelle ...

Air France punta a entrare in Alitalia Allo studio un'alleanza con Delta : I manager del gruppo Francese hanno partecipato ad alcune riunioni negli Usa e valutano una partecipazione azionaria

