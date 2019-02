Corriamo il Derby la prima edizione sabato 23 febbraio 2019

Presentata la 1^ edizione della Corriamo IL DERBY : L’ACSI Nazionale e ACSI Italia Atletica, in collaborazione con Camera di Commercio di Roma e Fiera di Roma presentano “Nuova Fiera di Roma” Roma – Si è svolta questa mattina, nella sala del Consiglio della Camera di Commercio di Roma, la conferenza stampa di presentazione della prima edizione di CORRIAMO IL DERBY , una prova di corsa su strada non competitiva su tre distanze, 3/6/9 km, aperta a tutte le fasce d’età, che si ...

Roma : al via prima edizione di ‘Corriamo il derby” : Sabato 23 febbraio 2019, alle ore 15.00 , è ora di correre il derby. L’ACSI Nazionale e ACSI Italia Atletica, in collaborazione con Camera di Commercio di Roma e Fiera di Roma, presenta la prima edizione di CORRIAMO IL DERBY, una prova di corsa su strada non competitiva su tre distanze, 3/6/9 km, aperta a tutte le fasce d’età, che si propone di sviluppare il senso di partecipazione e solidarietà tra i cittadini, appassionati di calcio, ...