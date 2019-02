Conte | «Per chi mi ha attaccato al parlamento Ue è stato il canto del cigno I gilet

Per l'Ue la Tav "va fatta e in fretta". Conte si prende ancora "alcune settimane" : Scadenze fissate non ce ne sono, ma "più passa il tempo, e si accumulano ritardi, più i rischi aumentano". L'Unione Europea, per bocca della commissaria ai Trasporti Violeta Bulc, chiede "chiarimenti" alle autorità italiane sull'analisi costi-benefici che ha bocciato la Torino-Lione. Uno studio di 78 pagine difeso con le unghie dal professor Marco Ponti, pronto a sostenere la "neutralità" del suo gruppo di lavoro ...

Giuseppe Conte - il retroscena da brividi : "Sotto choc - insultato per 3 ore e intanto lui...". Crollo nervoso : Tre ore di schiaffi e offese in aula. Giuseppe Conte a Strasburgo viene definito dai retroscena come "sotto choc" per gli attacchi degli eurodeputati a lui e al governo italiano. "Ma no, non mi hanno trattato come Silvio Berlusconi", minimizza coi giornalisti dopo il "processo pubblico" in cui è sta

Giuseppe Conte - il retroscena da brividi : 'Sotto choc - insultato per 3 ore e intanto lui...'. Crollo nervoso : Tre ore di schiaffi e offese in aula. Giuseppe Conte a Strasburgo viene definito dai retroscena come 'Sotto choc' per gli attacchi degli eurodeputati a lui e al governo italiano. 'Ma no, non mi hanno ...

Diciotti - ai giudici di Catania anche gli atti firmati da Conte e Di Maio. Gasparri 'No a autorizzazione per Salvini' : Il voto entro il 20 febbraio 'Sento il dovere di precisare - aveva scritto Conte - che le determinazioni assunte in quell'occasione dal ministro dell'Interno sono riconducibile a una linea politica ...

Diciotti - Giunta per le immunità : Catania valuti corresponsabilità del premier Conte e di Di Maio : La Giunta delle elezioni e delle immunità del Senato ha detto sì alla richiesta dell'ex presidente del Senato, Pietro Grasso, di rinviare ai magistrati di Catania i documenti del premier Conte e dei ...

Diciotti - Giunta per le immunità : Catania valuti corresponsabilità di Conte e Di Maio : La Giunta delle elezioni e delle immunità del Senato ha detto sì alla richiesta dell'ex presidente del Senato, Pietro Grasso, di rinviare ai magistrati di Catania i documenti del...

Caso Diciotti - via libera dalla Giunta per le immunità : a catania anche i documenti di Conte - Di Maio e Toninelli : La Giunta delle elezioni e delle immunità del Senato ha detto sì alla richiesta dell'ex presidente del Senato, Pietro Grasso, di rinviare ai magistrati di catania i documenti del...

Diciotti - Gasparri : “No autorizzazione a procedere per Salvini. Atti di Conte e Di Maio siano mandati ai giudici di Catania” : Negare l’autorizzazione a procedere per Matteo Salvini. E inviare ai giudici di Catania gli Atti firmati dal premier Giuseppe Conte e dai ministri Luigi Di Maio e Danilo Toninelli, che sono stati allegati alla memoria difensiva del ministro dell’Internno. È quello che propone Maurizio Gasparri alla giunta per le Elezioni e le autorizzazione del Senato, riunita per discutere il caso Diciotti. Il senatore di Forza Italia, che ...

Tav - quel sospetto. Perché Salvini Contesta i dati : La Lega non molla sulla Tav e si apre lo scontro con il Movimento 5 Stelle. Anche se l'ha letta praticamente per ultimo, Matteo Salvini sapeva perfettamente che dall'analisi costi-benefici ordinata da ...

Un Salvini furioso per le offese a Conte al parlamento europeo : “Vi manderemo a casa” tuona! : Un Salvini su tutte le furie dopo le offese a Giuseppe Conte “Vergognoso!”. Matteo Salvini va subito al contrattacco. Non lascia, infatti, cadere nel vuoto gli insulti del leader dei liberari dell’Alde, Guy Verhofstadt, che davanti all’Europarlamento ha definito il premier Giuseppe Conte definendolo “burattino” del leader leghista. “Preparate gli scatoloni, il 26 maggio i cittadini finalmente manderanno ...

"Euroburocrati preparate gli scatoloni". Matteo Salvini contro Verhofstadt per gli attacchi a Strasburgo al premier Conte : Il premier Giuseppe Conte attaccato duramente al Parlamento Ue, definito in Aula a Strasburgo "burattino" di Salvini e Di Maio dal leader dei liberali dell'Alde, Guy Verhofstadt e preso di mira anche da Udo Bullman, leader dei Socialisti e Democratici. Immediata la reazione italiana: "Che alcuni burocrati europei, complici del disastro di questi anni, si permettano di insultare il presidente del consiglio, il governo ed il popolo italiano ...

Guy Verhofstadt attacca Giuseppe Conte : “Per quanto tempo sarà il burattino di Salvini e Di Maio?” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, finisce nel mirino dei parlamentari europei, a partire da Guy Verhofstadt: "Per quanto tempo ancora sarà il burattino mosso da Matteo Salvini e Luigi Di Maio?", chiede il politico belga rivolgendosi all'inquilino di Palazzo Chigi. Replica Matteo Salvini: "Vergognoso che alcuni burocrati europei si permettano di insultare Conte".Continua a leggere

Ue - Verhofstadt (Alde) a Conte : “Per quanto tempo intende essere il burattino di Salvini e Di Maio?” : “Per quanto tempo lei sarà ancora il burattino mosso da Matteo Salvini e Luigi Di Maio?”. Lo dice Guy Verhofstadt, capogruppo dei liberali di Alde, rivolgendosi al premier Giuseppe Conte al termine del suo intervento all’Europarlamento di Strasburgo. “Mi fa male vedere l’Italia, uno dei paesi fondatori dell’Unione Europea passare a fanalino di coda”, aggiunge. L'articolo Ue, Verhofstadt (Alde) a Conte: “Per quanto ...

Maura ViceConte - autopsia per spiegare la morte dell’ex maratoneta : Non è ancora arrivato il via libera per i funerali di Maura Viceconte, la 51enne ex maratoneta che ha scritto pagine importanti di storia dell'atletica. Il magistrato sta infatti indagando sulla morte della donna, che si è suicidata impiccandosi nella sua abitazione a Chiusa San Michele, in provincia di Torino. Un gesto senza spiegazioni, con l'ex atleta che dopo un periodo difficile segnato da lutti familiari e da una battaglia vinta contro un ...