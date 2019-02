Clima | gli indigeni preziosi alleati nella lotta ai cambiamenti climatici

Gli effetti dei cambiamenti Climatici sulla salute dei bambini di città : Oggi le regioni del mondo più colpite dall'inquinamento dell'aria sono il Sudest asiatico e l'Africa. L'India ha il record di circa 91 mila bambini morti all'anno, seguita dalla Nigeria che ne conta ...

Cambiamenti Climatici : gli orsi polari stremati dalla fame invadono villaggi russi in cerca di cibo : Ormai è una vera e propria emergenza, quella che si sta verificando in alcuni villaggi della russia settentrionale. Da due mesi, infatti, oltre 50 esemplari di orsi polari, hanno cominciato a ...

Cambiamenti Climatici - il ghiaccio dell’Himalaya si sta sciogliendo. Gli accordi di Parigi non bastano : Le temperature in aumento sull’Himalaya, che ospita la maggior parte delle montagne più alte del mondo tra cui l’Everest e il K2, scioglieranno almeno un terzo dei ghiacciai della regione entro il 2100, anche se si dovessero raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi sul clima. È quanto emerge dal report, pubblicato questa settimana, intitolato Hindu Kush Himalaya Assessment: Climate Change, Sustainability e People , uno ...

Scioglimento ghiacci - nel 2100 sarà caos Climatico : gli esperti lanciano l'allarme : La situazione climatica è davvero grave e (per l'ennesima volta) gli esperti lanciano un allarme preoccupante. Se i gas serra non saranno ridotti nel giro di brevissimo tempo (e ormai più nessuno crede alle facili promesse di una politica sorda a simili questioni), le riserve di ghiaccio di Antartide e Groenlandia andranno incontro a un progressivo Scioglimento. Questo condurrà a un clima molto più variabile e i fenomeni estremi, già molto più ...

Entro il 2100 il Clima nel caos per lo scioglimento dei ghiacci : Lo scioglimento delle piattaforme di ghiaccio in Antartide e Groenlandia contribuir , Entro il 2100, a rendere il clima ancora pi variabile di quanto non lo sia attualmente, con una maggiore frequenza ...

Divisione del vortice polare : ecco gli effetti su Artico e USA e la relazione con i cambiamenti Climatici [DATI] : Nel gennaio 2019, il vortice polare si è indebolito, portando aria gelida sul Nord America e sull’Europa nella seconda metà del mese. L’estensione del ghiaccio dell’Artico è rimasta ben al di sotto della media, ma le temperature nell’estremo nord sono state più vicine alla media rispetto agli anni passati. Diamo uno sguardo più dettagliato alle condizioni che si sono venute a creare con la Divisione del vortice polare. Condizioni dell’Artico A ...

Lo scioglimento dei ghiacciai renderà il Clima ancora più imprevedibile : Una ricerca coordinata da Nicholas Golledge della Victoria University of Wellington, in Nuova Zelanda, ha rilevato che lo scioglimento delle piattaforme di ghiaccio in Artide e Antartide contribuirà, entro il 2100, a rendere il clima ancora più imprevedibile di quanto non lo sia già, con una maggiore frequenza di fenomeni estremi. Potrebbe ad esempio fare più caldo nelle regioni artiche, nel Canada orientale e nell’America centrale, e più ...

Cambiamenti Clima - entro il 2100 metà degli oceani cambierà colore : Roma, 5 feb., askanews, - Una distesa di oceani dalle tinte blu e verdi sempre più accese, con sfumature di colore sempre più brillanti. È l'aspetto che avranno le acque terrestri secondo una nuova ...

Clima : migliaia in corteo a Bruxelles : Circa 10mila persone hanno sfilato per le strade di Bruxelles per chiedere al governo belga iniziative efficaci per combattere i cambiamenti Climatici: l’appello è un impiego migliore delle energie rinnovabili e ad azioni più forti per migliorare la qualità dell’aria. Si tratta della 4ª manifestazione in 2 mesi. Nella manifestazione di dicembre si sono contate 70mila persone. L'articolo Clima: migliaia in corteo a Bruxelles sembra ...

Clima - gli insetti stanno morendo. La fine del mondo è già iniziata : Un articolo pubblicato il 15 gennaio sul quotidiano inglese The Guardian (passato ovviamente inosservato nei nostri organi di disinformazione, concentrati su ben altri problemi) dovrebbe farci molto riflettere. L’articolo riportava i risultati del viaggio fatto l’anno scorso dallo scienziato Brad Lister nella foresta pluviale portoricana di Sierra de Luquillo, a 35 anni dalla sua prima esplorazione. Ebbene, Lister ha scoperto che in quel remoto ...

Mosaico Verde - 300 mila alberi piantati in 3 anni per combattere gli effetti del cambiamento Climatico : "Noi forniamo un bosco chiavi in mano. Entro la primavera del prossimo anno pianteremo oltre 63 mila alberi. E' un buon risultato se si pensa che la campagna è partita solo da sei mesi". Elena Piazza ...

Clima - ‘Make love - not CO2’ : migliaia studenti a marce in Svizzera : migliaia di ragazzi e studenti universitari hanno saltato le lezioni oggi in Svizzera per scendere in piazza e partecipare alla marcia per chiedere ai politici un’azione per il Clima, segnalando che ‘Non c’è un pianeta B’. Nonostante la promessa di diversi distretti scolastici di mostrare tolleranza zero per chi avrebbe saltato le lezioni, molti alunni, a partire dai 12 anni, hanno partecipato a questo “sciopero per ...