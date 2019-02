Chiara Ferragni e il video di Fedez vestito da cuore per San Valentino. Il commento del rapper spiazza tutti : «A mia discolpa posso dire..» : Chiara Ferragni e il video di Fedez vestito da cuore per San Valentino. In occasione della Festa degli Innamorati, l'influencer più famosa del mondo ha postato su Instagram un filmato...

Fedez e Chiara Ferragni entrano nella Treccani come "Ferragnez". Il cantante : "Volo altissimo!" : Momento culturale. Secondo quanto riportato ieri dall'agenzia ANSA, "Ferragnez" entra tra i neologismi 2018 del Libro dell'anno Treccani. La "parola-macedonia" è frutto dell'incastro tra i nomi propri Chiara Ferragni e Fedez. Il nomignolo della coppia costituita dall'influencer e dal rapper italiani è stato usato il 6 settembre 2018 da Vanityfair.it: "I Ferragnez (sui social) valgono più di Harry e Meghan.Le altre parole inserite nella ...

Chiara Ferragni e i piedi : «Il miglior commento vince un like». I follower si scatenano : Chiara Ferragni e la foto con i piedi che scatena il web. Seduta in costume a bordo piscina, Chiara Ferragni sorride e guarda dritto in camera. Una foto come tante altre, se non fosse che stavolta la...

Fedez in ospedale dalla nonna con Chiara Ferragni : Fedez e Chiara Ferragni in ospedale dalla nonna Luciana. Il cantante e l’influencer più famosa d’Italia hanno pubblicato alcuni scatti sui social in cui compare una dolcissima nonna di nome Luciana. Non si sa se la signora sia la nonna di Fedez o dell’imprenditrice, ma entrambi hanno augurato a Luciana una pronta guarigione. È stata la Ferragni a pubblicare la prima fotografia: i tre pugni che si toccano e la scritta ...

Chiara Ferragni e gli insulti sessisti : «Belle cagne - di che razza sono?». Lei replica così : Essere personaggi noti e molto esposti mediaticamente, molto spesso, può far finire nel mirino degli haters sui social. Se poi si è donne, è ancora più facile essere...

