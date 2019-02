Champions League 2019 | Ajax-Real Madrid 1-2 | Asensio e Benzema salvano i Campioni

Highlights Champions League : Tottenham-Borussia Dortmund 3-0. Video Gol e tabellino : Tottenham-Borussia Dortmund – Si è concluso in questi istanti il primo atto della doppia sfida tra Tottenham e Borussia Dortmund, partita valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Un match che si sono aggiudicati largamente gli Spurs ipotecando il pass per i quarti di finale. Le reti di questo match sono state segnate tutte nel secondo […] L'articolo Highlights Champions League: Tottenham-Borussia Dortmund ...

Volley - Champions League 2019 : Civitanova espugna Modena - Lube scatenata ai quarti di finale. Canarini quasi eliminati : Civitanova batte Modena per 3-1 (25-27; 28-26; 25-23; 25-21) e il risultato del derby italiano ha un significato ben preciso per quanto riguarda la Champions League 2019 di Volley maschile: i Cucinieri, già certi del primo posto nella Pool B e della qualificazione ai quarti di finale, saranno anche testa di serie nel sorteggio del primo turno a eliminazione diretta mentre i Canarini sono praticamente eliminati dalla massima competizione ...

Risultati Champions League : il Tottenham cala il tris contro il Dortmund ed ipoteca i quarti - vittoria di sofferenza del Real Madrid [FOTO] : 1/50 AFP/LaPresse ...

Highlights Champions League : Ajax-Real Madrid 1-2. Video Gol e tabellino : Ajax-Real Madrid – Si è concluso in questi istanti il primo atto della doppia sfida tra Ajax e Real Madrid, partita valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Un match che si sono aggiudicati i campioni d'Europa e del mondo in carica, ma con molta più fatica di quello che ci si

Champions League : Tottenham devastante contro il Borussia - Real Madrid vittorioso con l’Ajax : Champions League, lo show del Tottenham è andato in scena a Londra dove il Borussia Dortmund è stato sovrastato per 3-0 Seconda splendida serata di ottavi di finale in Champions League. Dopo le emozioni di ieri, quest’oggi sono scesi in campo i campioni in carica del Real Madrid, i quali hanno avuto non pochi grattacapi in Olanda. I Madridisti hanno infatti giocato in casa dell’Ajax, squadra molto interessante e ricca di ...

VIDEO Primo gol annullato in Champions League : Tagliafico segna in Ajax-Real Madrid ma è fuorigioco : Il VAR ha fatto il proprio esordio in Champions League e oggi è stato annullato il Primo gol tramite l’ausilio della moviola in campo durante Ajax-Real Madrid, andata degli ottavi di finale della massima competizione europea. Nicolas Tagliafico ha insaccato ma è stato visto un fuorigioco in occasione dell’azione che al 39′ aveva sbloccato la partita e così l’arbitro ha annullato la rete. Di seguito il VIDEO del gol di ...

RISULTATI Champions LEAGUE/ Diretta gol livescore : tutti in campo! : RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: Diretta gol live score delle partite di andata degli ottavi di finale della prima competizione europea, oggi 13 febbraio 2019.

Volley : Champions League - Perugia espugna Mosca ed è prima : LA CRONACA DEL MATCH- Formazione tipo per Lorenzo Bernardi al via. Avvio equilibrato con Perugia avanti di uno dopo i punti di Leon ed Atanasijevic, 5-6,. Si gioca punto a punto per gran parte del ...

Ibrahimovic : 'Ronaldo - non è una sfida andare alla Juve. La mia favorita per la Champions League è...' : Non è una sfida andare in una delle squadre più forti del mondo, forse dipende da cosa intendi per sfida. Per me sfida significa prendere una squadra e portarla in alto . Questa è una sfida. In ogni ...

Champions League - aperta indagine su Manchester United-Psg : Nella giornata di ieri è andata in scena la partita di Champions League tra Manchester United e Psg, successo per la squadre di Tuchel con il risultato di 0-2. Nel frattempo la Uefa ha annunciato di aver aperto un procedimento disciplinare contro il Manchester United e il Paris Saint-Germain per gli incidenti che hanno coinvolto i loro tifosi durante la partita all’Old Trafford, l’accusa è di lancio di oggetti in campo. I ...

Volley - Champions League 2019 : Perugia straripante - espugnata Mosca. Block Devils ai quarti di finale! : Perugia vola ai quarti di finale della Champions League 2019 di Volley maschile, i Block Devils hanno sconfitto la Dinamo Mosca per 3-1 (22-25; 25-21; 25-20; 25-23) e hanno conquistato matematicamente il primo posto nella Pool E che vale il pass per la fase a eliminazione diretta della massima competizione continentale. I rossoneri, che domenica sera hanno alzato al cielo la Coppa Italia, hanno sofferto tantissimo di fronte al pubblico dello ...