Calenda difende Conte | Se chiamano burattino Premier del mio Paese mi incaz

blogo

: #Calenda difende #Conte: 'Burattino al premier? Mi inc....' - BinaryOptionEU : #Calenda difende #Conte: 'Burattino al premier? Mi inc....' - aldoceccarelli : Calenda difende Conte e attacca Morani: 'Se chiamano burattino Premier del mio Paese mi incaz..' - VELOSPORT1960 : Ex ministro difende Conte. Ma su Twitter lo attaccano -

(Di mercoledì 13 febbraio 2019)re ilGiuseppedall'attacco del leader dei Liberali europei Guy Verhofstadt, che gli ha chiesto per quanto intende essere ancora il "di Salvini e Di Maio", arriva inaspettatamente Carlo. L'ideatore del manifesto Siamo Europei che è stato adottato dal PD, parte proprio dal tweet di una esponente del Dem, Alessia Morani, sempre molto attiva sui social, che ha scritto, condividendo il video di Verhofstadt, "L'autorevolezza diracchiusa in una parola:" e usando l'hashtag #cheumiliazione.però non ci sta con l'analisi della deputata del PD e scrive, condividendo il post di Morani:"A me che qualcuno dia delin una sede istituzionale internazionale al Presidente del Consiglio del miomi fa notevolmentezare. Comunque la si pensi"A me che qualcuno dia delin una sede istituzionale ...