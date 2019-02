Brindisi | rapina al Grande Albergo Internazionale | banditi imbavagliano portiere di notte

Tenta di rapinare il figlio del benzinaio : arrestato giovane della Guinea - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi : Ha Tentato di rapinare un ragazzo di 17 anni che si era recato ad aprire la stazione di servizio del padre: un giovane originario della Guinea è stato tratto in arresto dai poliziotti della sezione ...

Brindisi : rapinatore solitario in azione in un supermercato - esplosi colpi d'arma da fuoco : Non si placa l'escalation di episodi criminosi nel Brindisino. Ieri sera, intorno alle ore 20:00, si sono vissuti nuovi attimi di terrore nel supermercato Conad, sito in via Dalmazia, a pochi passi dal centro cittadino. Un rapinatore solitario è infatti entrato in azione nell'attività commerciale, seminando il panico tra i clienti e i dipendenti. In quell'ora della giornata, anche se era sera, c'era comunque gente nel supermercato. Secondo ...

Superstrada Bari-Brindisi bloccata per rapinare un tir di sigarette : autista ferito : Il commando ha messo di traverso un camion rubato sulla carreggiata e ha lanciato chiodi a tre punte: rubate 7 tonnellate si sigarette

Superstrada Bari-Brindisi bloccata per rapinare un tir di sigarette : commando in azione a Fasano : Il commando ha messo di traverso un camion rubato sulla carreggiata e ha lanciato chiodi a tre punte: rubate 7 tonnellate si sigarette

Brindisi : rapina al centro commerciale 'Le Colonne' - esplosi colpi di pistola : Torna il terrore a Brindisi, a neanche 48 ore dalla sparatoria avvenuta in Largo Concordia sabato sera, che ha visto il ferimento di un giovane. Poco fa, intorno alle ore 13:00, due balordi hanno fatto irruzione all'interno della galleria commerciale "Le Colonne", prendendo di mira la gioielleria "Stroili Oro". I malviventi, secondo le prime indiscrezioni che arrivano dalla stampa locale, avrebbero esploso anche alcuni colpi di pistola in aria, ...

Brindisi - vigilante sventa una rapina : malviventi lo picchiano e gli rubano la pistola : Brutto fatto di cronaca nel tardo pomeriggio di ieri a Brindisi, dove al quartiere S.Angelo due banditi sono entranti in azione, tentando una rapina al supermercato 'Dok', situato sulla via principale del quartiere. Purtroppo non avevano ancora fatto i conti con un coraggioso vigilantes, che era di guardia all'esterno del market. Non appena i malviventi si sono avvicinati, ha tentato di fermarli. I due però, per nulla intimoriti dalla reazione ...

Brindisi - coniugi picchiati in casa da rapinatori : notte di terrore per due anelli : Due coniugi di 58 e 45 anni sono stati picchiati brutalmente durante una rapina a mano armata compiuta nella loro abitazione rurale a Oria (Brindisi) nella tarda serata di sabato da malviventi che hanno agito con il volto coperto da cappucci. I ladri cercavano denaro e oggetti di valore, non presenti in casa.Continua a leggere

